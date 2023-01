Torna il medico di base nel borgo di Scarlino

La dottoressa riceverà i pazienti ogni mercoledì a partire da fine gennaio. Il Sindaco Francesca Travison: «Abbiamo finalmente raggiunto l’obiettivo»

Scarlino: Da mercoledì 25 gennaio il medico di base tornerà nel centro urbano capoluogo di Scarlino. I pazienti della dottoressa Valeria Izzo potranno farsi visitare nell’ambulatorio di via Roma 8 ogni settimana, tutti i mercoledì dalle 9 alle 10.45.

«Abbiamo finalmente raggiunto l’obiettivo – dichiara il sindaco Francesca Travison –: da tempo stavamo lavorando per riportare il servizio anche nel borgo, dove la popolazione è principalmente anziana e spesso non sa come fare per spostarsi. Di contro, sono proprio i cittadini di quell’età che hanno maggiormente bisogno del medico di famiglia. La situazione che si era creata dopo il pensionamento della dottoressa Luciana Chelini non era affatto piacevole. I piccoli borghi devono garantire i servizi di base e come amministrazione ci siamo sempre impegnati per mantenerli – continua il primo cittadino –: penso per esempio all’apertura dello sportello delle Poste, o al servizio navetta. E finalmente è arrivata la notizia tanto attesa: ogni mercoledì quindi nell’ambulatorio di via Roma saranno fatte le analisi del sangue, e saranno presenti il medico di base e il pediatra. Ringrazio la dottoressa Izzo per la disponibilità dimostrata e per aver accolto le nostre richieste».