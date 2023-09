Torna alla Rocca dei Borgia di Nepi, Divinarte

Tre giorni di vino e cultura dedicati a Picasso. Prenderà il via il 6-7 e 8 ottobre la settima edizione di DivinArte, nella rocca dei Borgia di Nepi, in provincia di Viterbo.

Nepi: Sarà Picasso e la sua personalità complessa il filo conduttore della manifestazione che, come sempre, unirà il piacere dell’arte a quello del buon vino, abbinando le performance cultural-teatrali e le opere con le degustazioni realizzate in collaborazione con i sommelier AIS di Viterbo e con la presenza di uno dei massimi esperti del settore, Carlo Zucchetti.

Non a caso il titolo dell’evento è il ““Picasso l’uomo, l’amante...l’artista. Il Minotauro ebbro di vita”: laddove il termine “ebbro” intende non solo rimandare alla complicata vita di Picasso ma anche a quella bevanda divina osannata da sempre nella storia dell’arte e da lui stesso immortalata con riferimenti simbolici o formali attraverso le sue opere.

L’edizione 2023 di Divinarte si pone l’obiettivo di mettere al centro l’uomo Picasso, un uomo pieno di contraddizioni a volte spietato, testardo, irascibile e vendicativo; lui stesso dice di sè: “Se tutte le tappe della mia vita potessero essere rappresentate come punti su una mappa e unite con una linea, il risultato sarebbe la figura del Minotauro”.

Cosi lui stesso si definiva e rappresentava all’interno delle sue opere: fu un“genio” assoluto che lasciò la sua impronta all’interno della storia dell’arte del XX secolo.

Nella tre giorni si snoderà un programma denso di appuntamenti, video proiezioni, performance musicali e artistiche dei numerosi artisti presenti con le loro opere e la suggestiva cornice del Forte farà da sfondo ad un’esposizione collettiva di alto pregio con sculture, dipinti ed installazioni di vario genere.

Saranno inoltre organizzati degli interessantissimi tour guidati all'interno della Rocca con possibilità di visitare anche la torre detta "Mastio".

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Per le degustazioni, con bicchiere e tracolla portabicchiere omaggio, previste due opzioni: ticket di 15 per 12 calici o 10 euro per 6 calici.

L’evento è organizzato da Simona Benedetti, presidente dell’associazione AmorArte, che ne cura anche la direzione artistica, Maurizio Giovannetti collabora invece per la sezione enologica.

E’ realizzato in collaborazione con l’ Associazione Italiana Sommelier AIS di Viterbo ed il patrocinio del Comune di Nepi

Per info: 3398625645 Fb: DivinArte