Torna al palazzetto "Il Memorial Luciano Monaci"

Grosseto: Le migliori squadre toscane della categoria under 13 daranno vita venerdì 6 e sabato 7 gennaio al Memorial Luciano Monaci. La quinta edizione del torneo organizzato dalla Pallacanestro Grosseto, che intende ricordare uno dei più grandi tecnici nella storia grossetana, vedrà in campo formazioni della categoria under 13: nel girone A ci saranno Don Bosco Livorno, Olimpia Legnaia e Poggibonsi Basket; nel girone B Pallacanestro Grosseto, Costone Siena e Basket Calcinaia. Le formazioni disputeranno un gironcino di sola andata (si giocherà venerdì dalle 9,30 alle 18,30 e domenica dalle 9 alle 12) che stabilirà la classifica per la disputa delle finali in programma nel pomeriggio di domenica, con la gara conclusiva prevista per le 17. Alle 18,30 si svolgeranno le premiazioni.



L’evento si svolgerà al Palasport di via Austria che la società del presidente Luca Giannini sta cercando di migliorare. In occasione del Memorial Monaci verrà acceso l’impianto d’illuminazione di ultima generazione messo a disposizione dal Comune. «E’ solo il primo passo – sottolinea il vicepresidente della Pallacanestro Grosseto, Piero Caciagli – di una ristrutturazione che entro i prossimi tre mesi permetterà di cambiare il volto dell’impianto».

Il dirigente Massimiliano Rosso, che ha presentato il torneo, ha anticipato una bella iniziativa: «Ogni giocatore della squadra di casa del Team 90 ospiterà almeno un giocatore dell’Olimpia Legnaia. Un’occasione per conoscere nuovi ragazzi, per far visitare la nostra città a chi non la conosce».

«Il nostro obiettivo – aggiunge il presidente Luca Giannini – è la felicità dei ragazzi, che si devono ricordare di questi giorni non solo per i risultati delle gare».

Il memorial Monaci anche quest’anno vuole dedicare il suo impegno sul territorio contribuendo alla raccolta fondi per ABIO Grosseto, l’associazione per allieta le giornate dei bambini nel reparto pediatria del Misericordia. «Per ABIO – sottolinea la neopresidente Stefania Guarrera – è una bella occasione per farsi conoscere e chissà che con il nostro banchetto non si affacci anche qualche nuovo volontario».

La Pallacanestro Grosseto Team 90, allenata da Lorenzo Massai, si presenta al Memorial da campione uscente. Un motivo in più per impegnarsi e divertirsi.

I dirigenti della Pallacanestro Grosseto, che nel fine settimana metteranno in piedi un totale di nove partite della categoria under 13, quella che più amava Luciano Monaci, stanno sistemando gli ultimi dettagli di un evento entrato nella tradizione cittadina. «Questo memorial – sottolineano il presidente Luca Giannini e il dirigente Massimiliano Rosso – è paragonabile del Trofeo Aldo Moro, che ha fatto innamorare la nostra generazione negli anni Ottanta. Vogliamo che lasci ai nostri figli quelle emozioni che provavamo noi».

Il programma. Venerdì 6, ore 9,30 Pallacanestro Grosseto-Costone Siena, ore 11 Poggibonsi Basket-Don Bosco Livorno, ore 15,30 Costone Siena-Basket Calcinaia, ore 17 Poggibonsi-Olimpia Legnaia. Sabato 7, ore 9 Pallacanestro Grosseto-Basket Calcinaia, ore 10,30 Olimpia Legnaia-Don Bosco Livorno. Finale 5°-6° posto ore 14,30, finale 3°-4° posto ore 15,45, finale 1°-2° posto ore 17. Al termine premiazioni.

La rosa della Pallacanestro Grosseto: Lorenzo Montiani, Andrea Colicchio, Giacomo Lapidari, Giulio Nutini, Alessandro Rosso, Marco Sormanni, Ilker Ekinci, Giacomo Pizzocollo, Alessandro Favetta, Tommaso Signori, Davide Frosolini, Gabriel Fantozzi, Cristian Moisei, Chiara Cardelli, Benedetto Sabatini. All. Lorenzo Massai; dirigenti Matteo Favetta e Anna Carnemolla.

Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della Pallacanestro Grosseto Team 90.