Torna a Cetona “Storie di un angelo ferito”, quarta edizione festival dedicato a Guido Ceronetti

Fino al 25 agosto tanti appuntamenti a Cetona per celebrare la memoria di Guido Ceronetti: teatro, musica e parole per un festival a ingresso gratuito in cui si alternano artisti e intellettuali per ricordare e portare in scena il pensiero del “filosofo ignoto”



Cetona (SI): Torna a Cetona, fino al 25 agosto, “Storie di un angelo ferito”, il festival dedicato a Guido Ceronetti, giunto quest’anno alla sua quarta edizione: ancora teatro, musica e parole i protagonisti di questo evento che di anno in anno si sta facendo più ampio e partecipato. Nei quattro giorni di festival si alterneranno molti artisti, intellettuali e amici di Ceronetti per ricordare e portare in scena il pensiero e l’arte del “filosofo ignoto”, rinnovando un tradizionale appuntamento, nato per festeggiare il suo compleanno, il 24 agosto.

Il programma è davvero ricco quest’anno, e permette di avere una panoramica sugli innumerevoli interessi di Ceronetti: dopo la partenza con l’anteprima del 21 agosto, con l’apertura della mostra dei materiali di scena del Teatro dei Sensibili, si è tenuto lo spettacolo “Cinelù”di Drumrum Teatro, dedicato al cinema del primo Novecento, in replica anche il 22 agosto, dalle ore 17; si prosegue nei giorni successivi, a partire dalle ore 19, alle Fonti Vecchie, in Piazza Garibaldi, con i “Palombari di Angoli”, conversazioni di Luca Mauceri ed Eleni Molos con artisti e intellettuali che approfondiranno alcuni aspetti della vita e del pensiero ceronettiano: il disegno (Denise Sarrecchia, il 22/08), le marionette (Damiano Privitera, il 23/08), il dono (Fratel Lino Breda, il 24/08), il pensiero ecologico (Giulio Caresio, il 25/08). Queste conversazioni saranno precedute da piccoli approfondimenti sull’opera ceronettiana, curati da Michele Felice, con pillole musicali della Futurarkestra.

Dalle 21:30, tutte le sere, dal 22 al 25 agosto, gli spettacoli, che comprendono il musica, teatro di figura, teatro di strada: “Fai pensieri felici” (con Luca Mauceri e Denise Sarrecchia, 22/08), “Preludes” (Teatro del Lavoro, 23/08), “Anatomia di un digiunatore” (con Eleni Molos e Futurarkestra, 24/08), “Il cavallo fatato” (con Salvatore Ragusa e Giorgio Maltese, 25/08).

Quest’anno, infine, l’offerta dei laboratori si arricchisce: oltre a “Leggere Ceronetti”, appuntamento imperdibile dalla prima edizione, ci saranno infatti “Meditazione ad inchiostro”, condotto da Laura Fatini, sulla calligrafia, e “Finestre interiori”, condotto da Ellen Creativity, sui collages, entrambe attività che Guido Ceronetti amava molto, e che animeranno fin dalla mattina la giornata del 24 agosto. Sempre il 24 agosto ci sarà un evento diffuso per il borgo, a cura degli attori del Teatro dei Sensibili.

Roberto Cottini, Sindaco del Comune di Cetona, commenta l’edizione del festival: “L’amministrazione comunale esprime soddisfazione per la nuova edizione del festival dedicato a Guido Ceronetti e ringrazia gli organizzatori per l’ottimo lavoro svolto. Continueremo a sostenere l’iniziativa per un ulteriore miglioramento futuro, rafforzando il legame tra Cetona e la figura di Ceronetti”.

Luca Mauceri, presidente dell’associazione Aquilegia, che cura l’organizzazione del festival, osserva: “Questo evento sta crescendo e coinvolge sempre più persone, che vengono a Cetona per godersi queste giornate, in un clima di festa e di creatività. Già da quest’anno ci stiamo strutturando per essere pronti per il 2027, centenario della nascita di Guido Ceronetti: sarà bello partire da Cetona per creare eventi nazionali dedicati al nostro Maestro”.

Il festival viene realizzato con il contributo e il sostegno del Comune di Cetona, e con la partecipazione degli sponsor Fondazione Girolomoni e Banca Tema: tutti gli spettacoli sono gratuiti.