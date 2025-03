Tirreno Adriatico: le voci dei protagonisti

Ieri la tradizionale conferenza stampa di apertura de La Corsa dei Due Mari ha visto sei top riders - Juan Ayuso, Filippo Ganna, Jai Hindley, Jonathan Milan, Thomas Pidcock, e Mathieu Van der Poel.

Lido di Camaiore: La Tirreno Adriatico Crédit Agricole, che prenderà il via oggi da Lido di Camaiore con una cronometro individuale, ha visto oggi sei top riders parlare in conferenza stampa. Ecco le loro dichiarazioni alla vigilia della frazione inaugurale.





Mathieu Van der Poel: "Mi sono sentito bene in allenamento, ora voglio solo correre. Ho bisogno di ritrovare il ritmo gara per raggiungere il mio livello migliore. Una corsa a tappe come la Tirreno Adriatico è l'ideale in vista delle classiche. Senza Philipsen avrò più possibilità di fare la mia corsa e il mio obiettivo sarà quello di portare a casa una tappa".





Juan Ayuso: "Mi considero uno scalatore e ho fatto lavori specifici pensando al mio grande obiettivo che è il Giro d'Italia. Non credo però di essere sceso di livello a crono. L'anno scorso la vittoria nella prima tappa è stato un risultato strepitoso. Ripetersi sarà difficile, però credo di avere delle buone chances e darò tutto me stesso. Non mi vedo come il principale favorito della corsa. Sicuramente voglio vincere, così come Adam Yates, ma siamo consapevoli che ci sarà grande concorrenza".





Jonathan Milan: "E' difficile fare paragoni tra diverse stagioni. L'anno scorso sono andato molto forte ma non ero al top, così come non lo sono quest'anno. Cercherò di migliorare la mia condizione giorno dopo giorno. La cronometro non è lunghissima, proverò a fare bene anche se dovrò vedermela con rivali di livello come Ganna e Ayuso".





Thomas Pidcock: "Sento ancora la fatica delle Strade Bianche però sono motivato. La Tirreno Adriatico offre diverse chances anche in vista della Milano-Sanremo. Domani proverò a fare del mio meglio ma non mi aspetto chissà quali risultati. Sarà una settimana spettacolare".





Filippo Ganna: "La Tirreno Adriatico è una delle mie corse preferite. Soffro sempre tanto per la conformazione dei percorsi ma alla fine mi dà una condizione eccellente. E' la decima volta che mi presento al via, posso dire che sto invecchiando.. Domani voglio fare bene, mi sono allenato specificatamente per la cronometro quindi spero che vada tutto liscio".





Jai Hindley: "Questa è una corsa che mi piace tanto, torno sempre volentieri. I percorsi sono duri e la gamba gira sempre molto meglio alla fine. Sono felice di essere nuovamente al via e penso di poter lottare per la Maglia Azzurra. Probabilmente la penultima tappa sarà quella decisiva in ottica classifica generale".