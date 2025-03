Sport Tirreno Adriatico: Jonathan Milan vince la seconda tappa. Filippo Ganna ancora in Maglia Azzurra 11 marzo 2025

Foto Francesco Babboni Follonica: Jonathan Milan (Lidl-Trek) ha vinto la seconda tappa della Tirreno Adriatico Crédit Agricole, la Camaiore-Follonica di 192 km. Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team) e Paul Penhoet (Groupama-FDJ) hanno chiuso rispettivamente al secondo e al terzo posto. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) rimane in Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale. Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Jonathan Milan ha dichiarato: "L'anno scorso siamo arrivati qui ma non ero riuscito a vincere. Abbiamo fatto tesoro dell'esperienza e direi che oggi abbiamo corso alla perfezione. I ragazzi mi hanno guidato e lanciato esattamente come avevamo pianificato. È stata una giornata bellissima, abbiamo avuto sempre la situazione sotto controllo. Sono super felice e orgoglioso dei miei compagni di squadra. Possiamo goderci questa vittoria e poi penseremo alle prossime frazioni".

La Maglia Azzurra Filippo Ganna ha detto: "Questa era una tappa per velocisti ed era importante stare fuori dai guai. Ho evitato le cadute di cui sentivo parlare alla radio. Sono soddisfatto di come è andata. Anche se domani sarà più dura e più lunga, cercheremo di mantenere la Maglia Azzurra".ORDINE D'ARRIVO Jonathan Milan (Lidl-Trek) - 192 km in 4h45'13", alla media di 40.390 km/h Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team) s.t. Paul Penhoet (Groupama-FDJ) s.t. CLASSIFICA GENERALE Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) Jonathan Milan (Lidl-Trek) a 19" Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) a 22" LE MAGLIE Le maglie di leader della 60esima Tirreno Adriatico Crédit Agricole sono disegnate da SPORTFUL Maglia Azzurra, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Socage - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con madeinitaly.gov.it by ITA - Jonathan Milan (Lidl-Trek)

Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia - Davide Bais (Team Polti VisitMalta)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/2000, sponsorizzata Crédit Agricole - Jonathan Milan (Lidl-Trek)

