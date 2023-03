Sport Tirreno-Adriatico: due mari e tante stelle 6 marzo 2023

Redazione Prima tappa in diretta TV dalle 13 su Rai Sport + HD e successivamente dalle 15.15 su Rai 2. Immagini TV distribuite in oltre 200 paesi.

Lido di Camaiore: Tutto pronto per la 58esima Tirreno-Adriatico Crédit Agricole: 7 tappe, dal 6 al 12 marzo, per una sfida che vede al via alcuni dei più forti corridori nel panorama mondiale. Il percorso è variegato e, in una settimana, offre opportunità ad ogni tipologia di corridore, dai cronomen ai velocisti, passando per i finisseurs fino agli scalatori. Si comincia oggi con una cronometro individuale di 11.5km a Lido di Camaiore. Il primo corridore a partire sarà Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) alle 12.50. L'ultimo corridore a partire sarà Valerio Conti (Team Corratec) alle 15.43. La gara sarà anticipata da una prova contro il tempo riservata alla categoria juniores che partirà alle 10 con la partecipazione di 40 corridori. Tra i principali pretendenti alla conquista del Tridente di Nettuno ci sono Primoz Roglic (vincitore dell'edizione 2019), Jai Hindley (vincitore del Giro d'Italia 2022), Adam Yates (vincitore dell'UAE Tour 2020), Enric Mas (secondo classificato alla Vuelta a España 2022) e Mikel Landa (terzo classificato nel 2022). Tra i grandi nomi al via ci sono il fresco vincitore della Strade Bianche Thomas Pidcock, Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel, Julian Alaphilippe, Filippo Ganna, Damiano Caruso, Joao Almeida, Giulio Ciccone, Alexsandr Vlasov, Thibaut Pinot, Fabio Jakobsen, Peter Sagan, Mark Cavendish, Biniam Girmay, Tao Geoghegan Hart, Dylan Groenewegen, Michal Kwiatkowski (vincitore dell'edizione 2018) e Greg Van Avermaet (vincitore dell'edizione 2016).

