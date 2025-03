Tiro alla fune, Camaiore laureato campione d'Italia

All’evento, promosso dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali con il patrocinio del Comune, sugli scudi i team marchigiani, toscani e lombardi

Camaiore: Si è chiusa tra gli applausi la sfida tricolore che domenica 9 marzo ha visto andare in scena, al palasport di Camaiore, la finale del Campionato Italiano di Tiro alla Fune Indoor promossa dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, e organizzata dall’Asd Cerberus Tag Of War con il patrocinio del Comune. L’evento ha visto l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia nella categoria 600 kg e della finale promozionale nella categoria 450 kg mix, regalando al pubblico uno spettacolo di alto livello tecnico e agonistico.

Nella categoria 600 kg a conquistare il titolo di Campione d’Italia è stata la squadra Bellatores di Monte Urano (Fermo), nella cui compagine figurava anche una ragazza, che ha dominato la competizione davanti al team Cobra di Fermo, secondi classificati, e al team del Tiro alla Fune Valtellina di Sondrio, medaglia di bronzo. Al quarto posto i Black Bull di Camaiore, seguiti dai compagni di squadra Black Bull Bianco. Sesto posto per il San Rocco 2001 di Castelfiorentino, mentre i padroni di casa dell’Asd Cerberus Tug of War, con la formazione Cerberi, hanno chiuso in settima posizione.

Nella finale promozionale del Campionato Italiano categoria 450 kg mix, dove i team in gara si sono raddoppiati rispetto allo scorso anno, a trionfare sono stati i Cobra di Fermo, che hanno preceduto i Bellatores di Monte Urano, secondi, e la formazione della Cerberi Academy, terza classificata. Quarto posto per il Tiro alla Fune Valtellina, seguito dai Black Bull Team Nero e dal Black Bull Team Bianco. Settima posizione per i Lubrensis, ottavo posto per le atlete del gruppo Cerberi Women, che hanno preceduto i compagni di squadra dei Cerberi.

All’evento, che si è aperto con un omaggio a tutte le atlete donna presenti, erano presenti Nicola Cappelletto, vice presidente di specialità in Figest, e Alfredo Dalla Luche, consigliere di specialità per la provincia di Lucca, a testimonianza della grande importanza della competizione nel panorama nazionale del tiro alla fune.

Matteo Capeccia, responsabile Figest del settore indoor del tiro alla fune, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa: “È stata una giornata di sport e passione, che ha confermato il valore delle squadre partecipanti e la crescita di questa disciplina. Complimenti a tutti gli atleti e agli organizzatori per l’impegno e la dedizione che hanno reso possibile un evento di tale livello”.

Con una cornice di pubblico calorosa e un livello agonistico elevato, la giornata di gare al palasport di Camaiore ha segnato un ulteriore passo in avanti nella promozione del tiro alla fune indoor in Italia, lasciando grande entusiasmo per le prossime competizioni.