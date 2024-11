The Big One: la sfida alla spigola più grossa la vince Pietro Giuliano

Orbetello chiude la stagione delle competizioni di pesca in laguna da kayak con la gara dedicata al Big Sea Bass

Orbetello: La 2ᵃ edizione di "The Big One" svoltasi questa domenica, 3 novembre, in laguna ad Orbetello ha visto la vittoria di Pietro Giuliano con un’imponente spigola da 69,5 cm. Al secondo posto il campione della scorsa edizione Vincegino Siragusa con una preda da 62 cm e al terzo posto Andrea Chiusa con la sua cattura da 60.





Organizzata dall’Associazione Sportiva Insidefishing insieme a Bolsena Yachting e patrocinata dal Comune di Orbetello, "The Big One" si è svolta in concomitanza alla famosa kermesse enogastronomica Gustatus, proprio per valorizzare e far scoprire ai suoi partecipanti i sapori della Maremma. La competizione è iniziata alle 8.00 con la partenza degli yakers dall’alaggio nei pressi dell’ottocentesca scuderia sede del centro degustazione de I Pescatori di Orbetello. Cinque le ore di competizione con un solo obiettivo: catturare la spigola più grossa. «Siamo molto soddisfatti dello svolgimento della gara, la manifestazione ha risposto alle aspettative offrendo catture di grandi taglie – ha affermato Silvio Smania Presidente di Insidefishing – The Big One verteva proprio sulla cattura del pesce più grosso, questo sempre rispettando la filosofia del catch and release, quindi come sempre, cattura, misurazione e rapido rilascio».

L'evento ha vantato la partecipazione di partner ufficiali di rinomate aziende del settore: Bolsena Yachting, Old Captain, Trabucco International e Saltwater Italy. «Una competizione con una formula nuova e avvincente, che costituisce un vero e proprio allenamento per la cattura di pesci di grandi taglie – ha proseguito Federico Botarelli di Bolsena Yachting – stiamo già lavorando alla prossima edizione, vogliamo aggiungere qualche novità, ma sempre con lo stesso spirito di amicizia, sportivo e goliardico che contraddistingue The Big One». Molti gli eventi collaterali che hanno regalato un weekend avvincente ai tanti curiosi arrivati a Orbetello che hanno potuto visitare il territorio e degustarne sapori, colori e profumi. Con The Big One si chiude la stagione delle competizioni di pesca da kayak in laguna. Prossimo appuntamento a Orbetello con gli eventi organizzati da Insidefishing, il 2-3 e 4 maggio 2025 con la famosa competizione internazionale Branzino The Challenge.