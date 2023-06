Terzo appuntamento rassegna “Primavera a Roccastrada: il territorio e i suoi sapori”

La pro loco Sticciano sarà protagonista di una ricca giornata all’insegna della promozione dei prodotti tipici



Roccastrada: terzo appuntamento con la campagna di promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni Pro Loco del territorio. Sabato 10 giugno sarà protagonista la Pro Loco di Sticciano con l’evento “Non solo...strozzapreti”: dalle ore 18.00 nella struttura polivalente di Via Vecchia, serata di promozione e degustazione dei prodotti tipici locali con spettacolo teatrale in chiusura di serata.

E’ il terzo evento della rassegna che prevede le seguenti altre date in Roccastrada capolugo dal 16 al 18 giugno con “Mercantine in poggio” e nelle frazioni di Sassofortino e Roccatederighi il 25 giugno con “Camminando tra i sapori” (questo evento era stato rimandato nelle scorse settimane per le condizioni meteo proibitive). Il calendario completo delle iniziative con maggiori informazioni è consultabile sul sito istituzionale www.comune.roccastrada.gr.it .

Il programma della giornata: alle ore 18.00 apertura degli stand espositori e produttori e mostra d’arte del pittore Loreno Martellini; alle ore 19.00 buffet con prodotti tipici locali ed in chiusura alle ore 21.30 nei locali del centro civico comunale, spettacolo teatrale “La compagnia delle donnacce” presenta “Eroine donne stupefacenti”.

Maggiori informazioni e dettagli sull’evento: www.prolocosticciano.it e tel. 328/1236147.