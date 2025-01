Terzo appuntamento alla scoperta dell'Iran

Ultimo appuntamento con i racconti di viaggio di Nicole e David, due giovani che hanno deciso di raccontare il loro viaggio di nozze “a tempo indeterminato” nel blog Wild gipsy trip.

Grosseto: Dopo l’India, la Cambogia, il Nepal e il Pakistan, domani, giovedì 23 gennaio alle 18 alla libreria QB (via Colombo 4 – Grosseto), questi due giovani viaggiatori racconteranno l’Iran: oltre i confini dell’immaginario.

Nel raccontare la loro filosofia di viaggio, Nicole e David dicono “Viaggiamo lentamente. Amiamo fermarci a lungo nei luoghi che vibrano delle nostre stesse note e in cui costruire piccole relazioni che ci fanno respirare una lontana aria di casa. In ogni città cerchiamo qualche bettolina che con due spicci ci riempie la pancia. Ci spostiamo con i mezzi locali e dormiamo nei posti più economici che troviamo. Viaggiamo a contatto con la realtà locale dei Paesi che visitiamo. Prediligiamo la scomodità e l’avventura. Siamo in viaggio per vivere: i luoghi, le culture, le persone, le religioni, la quotidianità. Cerchiamo un oltre, dentro e fuori di noi.”

“Tutto è iniziato – continuano - con una decisione: abbandonare le sicurezze della routine per inseguire un sogno. Abbiamo fatto del mondo la nostra casa per 13 mesi, viaggiando attraverso l'Asia principalmente con mezzi pubblici. Dalle vette innevate dell'Himalaya, attraverso la spiritualità dell'Oriente fino alle antiche terre persiane, abbiamo documentato il nostro viaggio raccogliendo storie, immagini e incontri”.

INGRESSO LIBERO