Terminati i lavori del nuovo tratto di pista ciclabile sul marciapiede di viale Manetti

Grosseto: La nuova pista ciclabile collega il parcheggio pubblico su largo Busatti con piazza Caduti sul Lavoro, per poi ricollegarsi alla pista ciclabile lungo viale Sonnino. Questo permetterà ai ciclisti di raggiungere facilmente gli impianti sportivi dei campi da tennis, la pista da pattinaggio e il bocciodromo situati lungo viale Manetti.

Il percorso, che completa l'anello attorno alle Mura, è stato realizzato ottemperando alle prescrizioni della Soprintendenza dei beni culturali, utilizzando l'ampio marciapiede che costeggia viale Manetti. Sono stati effettuati interventi nei tratti ammalorati dalle radici dei pini, con allargamento del marciapiede nei pressi dell’attraversamento pedonale verso largo Caduti sul Lavoro.

Operativamente, il progetto ha previsto la fresatura del tappetino bituminoso lungo il tracciato sul marciapiede di viale Manetti, lo smontaggio e il riposizionamento dei cordonati sollevati dalle radici dei pini laddove era possibile farlo senza danneggiare gli apparati radicali degli alberi. L’allargamento della sezione nei punti di dimensione ridotte, e la successiva bitumatura e colorazione in rosso della pista ciclabile. Inoltre, è stata prevista la posa in opera della segnaletica orizzontale e verticale.

Il progetto, da 34mila euro circa, è stato finanziato grazie anche al contributo del progetto Gro.Ar (cui ha preso parte pure il Comune di Arezzo) promosso dal ministero dell'Ambiente.

"L'obiettivo è incentivare l'uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani, come casa-lavoro, casa-scuola e casa-impianti sportivi, contribuendo così a ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità della vita dei cittadini - dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Mobilità Riccardo Megale -. La nuova pista non solo amplia l'offerta di infrastrutture dedicate alla mobilità dolce, ma rappresenta anche un importante passo avanti nella creazione di una rete ciclabile più estesa e interconnessa a Grosseto, collegando i tratti realizzati alla rete già esistente".