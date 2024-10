Terme Saturnia premiata da Condé Nast Uk, Rossi (FDI): Grande riconoscimento a eccellenze italiane

Grosseto: “Il termalismo nel nostro Paese è stato da sempre all’avanguardia e riconosciuto sia in Europa che nel Mondo, per le strutture e la qualità dei servizi offerti. Il riconoscimento tributato adesso a Terme di Saturnia Natural Destination da parte “Condé Nast Uk Readers’ Choice Awards 2024”, con il primo posto attribuito in Italia e il settimo in Europa nella categoria delle migliori “Destination Spas”, sta ancora una volta a dimostrare la bontà e il valore delle eccellenze del nostro territorio.

Terme di Saturnia Natural Destination, situata nel comune di Manciano in provincia di Grosseto, rappresenta un caso unico e una perla incontaminata nel cuore della Maremma, che unisce il mondo dell’ospitalità e del benessere a quello della salute. Sono davvero felice che un prestigioso riconoscimento internazionale sia stato assegnato a Terme di Saturnia”. È quanto afferma il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, alla notizia dell’assegnazione del prestigioso riconoscimento internazionale.