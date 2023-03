Tennis, Rachele Saleppico a Vrsar e Anna Nerelli a Rotterdam

Grosseto: Due giovani tenniste del Ct Grosseto in giro per l'Europa. Rachele Saleppico è in azione in questi giorni a Vrsar, mentre Anna Nerelli ha brillato la scorsa settimana a Rotterdam.

Memorijal Slavoji Greblo: anche Rachele Saleppico con la rappresentativa italiana volata a Vrsar. Condorelli, Saleppico, Pilotto e Comi, presenti con i rispettivi insegnanti, fanno parte del National Squad azzurro al via nel torneo croato Tennis Europe U12. Altri sette italiani nelle qualificazioni, quattro nel maschile e tre nel femminile. La rappresentativa italiana Under 12 è atterrata a Vrsar, dove fino a domenica 19 marzo va in scena il "Memorijal Slavoj Greblo" torneo Tennis Europe che si disputa sulla terra battuta della città croata. Sono quattro gli atleti inseriti nel National Squad azzurro al via nella manifestazione: Bruno Giovanni Condorelli (Sicilia), Rachele Saleppico (Toscana), Emanuele Pilotto (Piemonte) e Virginia Comi (Lombardia). Presenti anche i rispettivi insegnanti, ovvero Stefano Inzirillo, Valeria Prosperi, Andrea Cardella e Claudia Caporusso.







Anna Nerelli brilla a Rotterdam con una finale ed un quarto di finale. Arrivano risultati internazionali in questo inizio di 2023 per il Circolo Tennis Grosseto. Di rientro da Rotterdam, la nostra giovane tennista Anna Nerelli si è messa in mostra nel torneo Tennis Europe di grado 3. Partendo dalle qualificazioni, Anna, ha raggiunto i quarti di finale nel tabellone di singolare femminile e la finale di doppio femminile al primo anno under 14. Un grande risultato per la giovane tennista grossetana che sarà anche ai prossimi raduni di Formia.