Tennis, Marina Sport Center: tutti i vincitori dei tornei di doppio

Tante partite hanno animato l’inizio dell’estate. Attesa per i singolari



Grosseto: Se dici doppio e pensi al tennis, il collegamento con il Marina Sport Center è immediato. Si sono appena conclusi, infatti, i tornei allestiti nella struttura sportiva della frazione balneare che hanno riguardato i doppisti. Tante gare, tanto divertimento all’insegna della sportività nella manifestazione a livello amatoriale che ha tenuto banco in questo inizio d’estate con oltre 150 iscritti.

Numeri importanti che sono stati distribuiti nei tre i tabelloni allestiti: doppio maschile, doppio femminile e doppio misto che, con lo svolgimento dei primi turni, sono raddoppiati. Al momento dell’iscrizione, infatti, a ogni coppia è stata garantita la partecipazione a un minimo di due partite e, di conseguenza, si è resa necessaria la creazione dei tabelloni B per ogni categoria. Al termine del lungo percorso, la coppia composta da Tommaso Di Iorio e Giulio Marraccini ha prevalso nel tabellone maschile, aggiudicandosi una finale molto tirata e risolta solo al long tie-break con il punteggio di 2-6, 6-1, 10-8, contro Alberto Solari e Marco Vinci. Nel tabellone femminile, invece, Laura Rosatone e Rovena Tosti hanno ottenuto il successo in due set (6-0, 6-3) contro Laura Busonero e Marusca Carotti.

Infine il doppio misto, con l’atto conclusivo favorevole alla coppia Marco Vinci e Lucia Rubegni, in grado di superare per 6-3, 6-4 Alessio Chelli e Catia Salvafondi. L’attività estiva del Marina Sport Center però, prosegue spedita, dopo la cerimonia dedicata alle premiazioni dei tornei di doppio, sono già in cantiere altre iniziative. La prima in ordine di tempo è quella riguardante i tornei singolari, con l’allestimento del tabellone maschile e femminile. A tal proposito le iscrizioni saranno attive già a partire dalla prossima settimana.