Tennis: Bianconi si aggiudica il Torneo Open di inizio primavera al TC Acquapendente

Acquapendente: Il 3.1 Lorenzo Bianconi (Tennis Club Seven di Arezzo) si aggiudica il Torneo Open di inizio primavera organizzato dal Tennis Club Acquapendente. “Dea bendata avversa” in finale per il 3.2 Luca Picchialepri (nella foto) che dopo aver perso il primo set 6-2 è costretto a ritirarsi sul 4-2 del secondo per un forte dolore alla spalla destra già sottoposta ad infiltrazioni all’inizio.

“Luca davvero bravissimo”, sottolinea a fine match il tennista aquesiano Mirco Zucca parte integrante dell’entourage del talentuoso giocatore umbro. “Tanto perché è sceso in campo in condizioni precarie, quanto soprattutto perché stà lavorando ad un progetto di 84 bambini e 46 adulti presso il Tennis Club 90 di Orvieto. Ed io sono orgoglioso di essere fra questi".