Tecnologia e salute: un paradosso?

Si parla molto dei benefici che la tecnologia apporta alla vita e alla società. Dopotutto, la rivoluzione tecnologica accorcia le distanze, avvicina le persone, facilita la comunicazione, promuove settori e aziende, diffonde informazioni e molto altro.



Sono finiti i tempi in cui era necessario visitare molti negozi per trovare un capo di abbigliamento desiderato, o affidarsi alla fortuna per incontrare un potenziale partner tramite amici comuni o casualmente a un evento. Grazie a tutti i portali, le applicazioni e i siti online, la vita in generale è diventata molto più facile e fluida.

Tuttavia, non tutto è semplice quando si tratta di tecnologia, perché funziona più o meno come tutto nella vita: se consumata in eccesso, può portare a complicazioni.

Non c'è dubbio che la tecnologia sia estremamente utile nella vita quotidiana frenetica. Sia per il lavoro, per facilitare la comunicazione o anche come opzione di svago per passare il tempo. Tuttavia, c'è sempre un prezzo da pagare per questa connettività.

La buona notizia è che è nelle mani di tutti noi gestirla e sì, è possibile fare un uso sano ed equilibrato della tecnologia senza che essa influisca negativamente sulla salute personale.

Alcuni problemi derivati dall'uso eccessivo della tecnologia

Oggi è difficile immaginare la vita senza computer, telefoni cellulari e simili, specialmente nel contesto della pandemia globale di Covid-19, che ha portato a un aumento dell'isolamento sociale e, di conseguenza, dell'uso della tecnologia per l'intrattenimento.

Altri settori hanno visto le loro vendite online aumentare da un giorno all'altro.

Tuttavia, osservando da vicino questo scenario, si possono identificare alcuni problemi che si verificano frequentemente a causa di questo uso continuo. Eccone alcuni:

Insonnia o disturbi del sonno: i suoni e la luce dello schermo del cellulare possono rendere difficile per il corpo rilassarsi nello stato necessario per una buona notte di riposo. Alterazioni della vista: c ome detto in precedenza, la luce emessa dai dispositivi può causare problemi oculari, secchezza degli occhi o, in casi più gravi, infiammazioni oculari. Complicazioni posturali: mantenere certe posture per lunghi periodi può portare a affaticamento muscolare, oltre a causare problemi di postura, dolori alla schiena, al collo e persino mal di testa. Effetti psicologici: l'uso eccessivo della tecnologia può anche incentivare disturbi di natura psicologica su larga scala. Ansia, bassa autostima, immagine distorta di sé, stress e diminuzione della libido sono alcuni esempi.

Il segreto sta nell'uso moderato

D'altra parte, come già detto, non è necessario rinunciare a tutti i vantaggi offerti dalla tecnologia per proteggersi dai rischi ad essa inerenti. La parola chiave è equilibrio, facendo un uso moderato, sebbene continuo, degli strumenti disponibili. In altre parole, mantenendo un equilibrio tra vita reale e virtuale, conservando le routine e non trascurando le attività professionali e personali.





Inoltre, chi pensa che sia necessario prendere misure radicali per farlo si sbaglia; con alcuni cambiamenti, gli effetti positivi possono già essere percepiti. Ecco alcuni esempi:

✓Gestire il tempo trascorso online: Attualmente esistono diverse applicazioni, comprese funzioni sul dispositivo mobile stesso, che permettono di controllare il tempo trascorso in ogni sessione di un'applicazione. In questo modo, è possibile controllare, per esempio, il tempo speso sui social network. Allo stesso modo, gli esperti suggeriscono di evitare l'uso del dispositivo per scopi di svago o hobby per più di 4 ore al giorno.

✓Silenziare le notifiche durante i periodi di lavoro o studio è anche benefico per la concentrazione.

✓Fare pause nell'uso della tecnologia è importante per dare riposo al corpo e alla mente. Per coloro che lavorano davanti al computer, è consigliabile fare stretching o camminare un po' ogni volta che è possibile per evitare possibili lesioni e dolori muscolari.

✓Limitare l'uso del telefono cellulare di notte, vicino all'ora di andare a letto.

✓Disinfettare quotidianamente i dispositivi con alcool, poiché tendono ad accumulare batteri che possono causare allergie e danni alla salute.

Con tutti questi accorgimenti, diventa più facile bilanciare il rapporto tra tecnologia, salute e cura di sé. Dopotutto, non è necessario isolarsi offline per non sentire gli effetti della sovraesposizione. Con equilibrio e moderazione, entrambi possono essere sfruttati al meglio.