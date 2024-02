Teatro: a Pitigliano lo spettacolo “Sistema Nervoso”

Pitigliano: Un nuovo appuntamento con la stagione teatrale di Pitigliano: domenica 25 febbraio, alle ore 18, al teatro Salvini, andrà in scena “Sistema Nervoso” di e con Leonardo Capuano, (Paola Corsi assistente alla regia e alla drammaturgia. Produzione a cura della Compagnia Orsini, in collaborazione con Fondazione Armunia).



Un uomo di questo tempo si sforza di riappropriarsi di pezzi della propria vita che non ricorda e cerca di mettere ordine tra le parti mancanti che gli sfuggono. Le conseguenze di questi episodi della sua esistenza, a cui non riesce ad accedere, scuotono il suo equilibrio a tal punto che il proprio sistema nervoso si manifesta come un soggetto autonomo e parlante, con cui dialoga ed entra in relazione, così come con altre presenze che abitano il suo quotidiano.

Lo spettacolo teatrale sarà affiancato dall’iniziativa “Metti una sera a teatro”: nel foyer del teatro Salvini esporrà l’artista Agnes Eszenyi.

La stagione teatrale è promossa dal Comune con la collaborazione del Centro culturale Fortezza Orsini. Il cartellone degli spettacoli è curato da Ad Arte Spettacoli di Lorenzo Luzzetti e Federico Babini.

La prevendita on line su https://salvini.adarte.18tickets.it/. Vendita dei biglietti nel foyer del Teatro Salvini Pitigliano, piazza Garibaldi 17, venerdì (17,30-19,30), il giorno prima dello spettacolo (17,30-19,30) il giorno dello spettacolo (da un’ora prima dell’ inizio).

Costi biglietti singoli

Platea (settore A) intero € 16 / ridotto € 13

Galleria (settore B) intero € 13 / ridotto € 11

Riduzioni: sotto i 25 anni e sopra i 65 anni di età

Per info e prenotazioni 350 038 26 85