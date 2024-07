Tanti libri di Tango sotto l'ombrellone in Maremma

Argentario: Si, "leggere necesse est" e cosa c'è di meglio in estate di un interessante libro sotto l'ombrellone al mare e perchè no con storie di Tango e così la “Biblioteca del Tango" Blue Moon Artemare Club offre per tutte le vacanze in prestito gratuito decine e decine di testi raccolti, alcuni ormai introvabili, che possono essere richiesti nella sede di Artemare Club nel Corso di Porto Santo Stefano, per una durata concordata di prestito, da coloro che vogliono saperne di più e avvicinarsi alle "storie d'amore ballando" e dai soci e simpatizzanti della famosa Accademia di ballo Blue Moon di Grosseto dei maestri Tania Grisostomi e Luigi Bisello, specializzata in danze argentine con corsi anche ad Orbetello tenuti dai maestri Tiziana Pagliuca e Sergio Santi.

Tra i nuovi titoli i più curiosi sono PsicoTangoTerapia, il Manualetto di Tango e Cucina, Milonguero con criterio Musicale, Tango calcistico, il Tarocco del Tango con le 78 carte disegnate da artisti argentini e Tango Queer libro che rompe con il modello eteronormativo escludente della "cultura del tango" per offrire spazi inclusivi dove si abbia pluralità e la pluralità è la condizione umana per Artemare Club che da 26 anni è "no gender gap"!