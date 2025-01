Tanti aiutano la CRI ad aiutare pensionati, anziani, senza tetto e famiglie mono reddito

Quando è presente in un Paese, la Croce Rossa Italiana costituisce un valore aggiunto per tutti.

Porto Ercole: Ecco perchè siamo contenti e soddisfatti, quando ci aiutano, di modo da potenziare attività e servizi. Oggi siamo a ringraziare per alcuni prodotti messi a disposizione di area socio assistenziale del Comitato Costa d'Argento, la Farmacia " Felia " di Capalbio, l'amico Fabio Sarti che via via ci ha sempre supportato nella raccolta di materiali e beni di consumo per la CRI.

Grazie anche alla Sezione Soci della Unicoop Tirreno, al Forno Marconi, a Latte Maremma, Conserve Italia di Albinia, Azienda Ercoli di Orbetello Scalo, Edicola Luana Pacini di Orbetello, la professoressa Cinzia Graziani per le numerose tessere fatte alla CRI, Area Due per la gestione magazzino a raccolta vari prodotti anche da consegnare la sera quando facciamo il servizio emergenza freddo. Ed inoltre per raccolta prodotti per bambini, le Farmacie Cosana di Orbetello e Tanzini di Porto Ercole, Mara Giovani di Grosseto. Infine Guya Sarperi per aiuti su tesseramento, fondi per apparecchiature e mezzi,.