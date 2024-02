Grosseto: Un’ambulanza della Croce Rossa è intervenuta questa mattina in via Vetulonia in corrispondenza con l’incrocio di via Etruria per soccorrere una donna ferita nella sua auto tamponata da un autobus fuori servizio.

Le condizioni della donna non destano preoccupazioni. Sul posto anche la Polizia Municipale ed i Carabinieri.