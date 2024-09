Tamponamento tr auto sulle "Collacchie", due donne finiscono al pronto soccorso del Misericordia

Scarlino: Intervento del 118 della Asl Tse attivato stamattina alle ore 10,17 a Scarlino in via delle Collacchie per tamponamento tra auto. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale di Scarlino. Sono intervenute in soccorso l'automedica di Follonica. Ferite due donne di 34 e 74 anni.

Le persone ferite sono state trasportate in codice 2 al pronto soccorso del Misericordia di Grosseto. Intervenute anche l'ambulanza della Misericordia di Castiglione della Pescaia e Grosseto