Super derby di serie B domenica tra Tosco Service Grosseto e Castiglione

Grosseto: La settima giornata del campionato di serie B propone domenica alle 18 sulla pista Mario Parri, nel centro sportivo di via Mercurio, il derby maremmano tra la Tosco Service Grosseto e il Blue Factor Castiglione. Uno scontro che potrebbe risultare decisivo, soprattutto per i padroni di casa, per la qualificazione ai playoff promozione. La formazione ospite, che proprio in settimana ha cambiato allenatore dando la guida tecnica alla coppia Stefano Paghi-Massimo Bracali, è al secondo posto del girone a un solo punto dal Viareggio Hockey, mentre i grossetani sono appaiati in terza posizione al Versilia. Alla fase successiva saranno ammesse le prime tre compagini e dunque i ragazzi di Fabio Bellan cercheranno di ottenere il massimo risultato da questa sfida con i cugini di Castiglione della Pescaia, per rimanere ai vertici.

Il tecnico biancorosso dovrà fare a meno di Bardini, Filippeschi e Salvadori, recupererà Marco Bianchi e Matteo Faelli che hanno scontato la squalifica, e Lorenzo Alfieri per cui si presenterà in pista con una formazione competitiva, pronta a giocarsi tre punti che possono far fare il salto di qualità in vista del girone di ritorno. Per Nerozzi e compagni, che sono reduci dalla bella vittoria ottenuta contro il Forte dei Marmi (4-1 il risultato finale), è la seconda di tre gare casalinghe consecutive (la terza sarà contro la Rotellistica Camaiore) e l’obiettivo sarà ancora una volta sfruttare il fattore campo per rimanere in zona playoff.

La classifica: Viareggio Hockey 13; Blue Factor Castiglione 12, Tosco Service Grosseto e Versilia Forte dei Marmi 9, Rotellistica Camaiore e Cgc Viareggio 3, Super Glanz Prato 1.