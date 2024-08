Successo per la prima apertura domenicale del Centro trasfusionale di Castel Del Piano

Castel del Piano: In tanti domenica scorsa a donare sangue a Castel Del Piano. Il Centro trasfusionale amiatino ha aderito al programma di aperture straordinarie promosso dalla Regione Toscana e dalla Asl Toscana sud est, scegliendo di aprire anche nel giorno di festa. Fondamentale la collaborazione con le associazioni dei donatori e in questo caso con Avis Castel Del Piano e Avis Arcidosso. E così il 25 agosto gli slot disponibili per donare sangue e plasma sono stati occupati.



Oltre a Castel Del Piano, in provincia, il programma di aperture straordinarie riguarda anche i centri trasfusionali di Follonica e Grosseto. All’ospedale Misericordia a partire da questo 26 agosto, il centro sarà aperto ogni lunedì anche dalle 14 alle 18 per consentire donazioni di plasma e sangue e per la valutazione all'idoneità alla donazione. A Follonica l’apertura straordinaria è iniziata lo scorso 22 agosto e proseguirà ogni giovedì pomeriggio, con orario 14.15-18.15.

«Ringraziamo i donatori e le associazioni per la bella risposta che questa iniziativa sta ottenendo - dichiara la direttrice della Medicina trasfusionale di Grosseto, Silvia Ceretelli - insieme a tutto il personale sanitario, siamo impegnati per mantenere un adeguato supporto al centro regionale del sangue».

Nelle sessioni di apertura straordinaria dei centri trasfusionali è possibile anche effettuare una prima visita di idoneità. Per diventare donatori occorre aver compiuto 18 anni e pesare almeno 50 chilogrammi.





Calendario aperture straordinarie dei centri trasfusionali:

Grosseto - Ore 14-18

26 Agosto

9 e 23 Settembre

7 e 21 Ottobre

4 e 18 Novembre

2 Dicembre

Follonica - Ore 14,15-18.15

29 Agosto

12-19-26 Settembre

10-17-24-31 Ottobre

14-21-28 Novembre

5-12-19 Dicembre

Castel Del Piano - Ore 8,00-12,00

29 Settembre

27 Ottobre

24 Novembre

15 Dicembre