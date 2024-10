Successo dell'iniziativa “WE PLANT”: Icon Collection rinnova l'impegno per la sostenibilità

Follonica: Il 30 ottobre si è svolta la seconda edizione dell’evento “We Plant” nello splendido parco di 5 ettari del The Sense Experience Resort, rinnovando l’impegno di Icon Collection verso la sostenibilità e l’apprezzamento per i propri “Ospiti interni”. Alla cerimonia erano presenti illustri rappresentanti delle istituzioni locali la cui partecipazione ha sottolineato l’importanza di un’iniziativa che unisce rispetto per l’ambiente e riconoscimento per chi ogni giorno contribuisce al successo di Icon Collection.

Dopo il successo dell’anno scorso, in cui al Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona sono stati piantati 35 tra alberi e arbusti, l’edizione 2024 si è focalizzata sulla piantumazione di altri 26 alberi e arbusti nel parco di 5 ettari del The Sense Experience Resort di Follonica dedicati ai collaboratori con oltre tre anni di servizio nel gruppo. All'evento erano presenti il Sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani, il Delegato FAI di Grosseto Maria Pia Vecchi con il responsabile di delegazione area nord provincia di Grosseto.





Il progetto “We Plant” mira a lasciare un segno duraturo, sia per l’ambiente sia per rafforzare il senso di appartenenza e riconoscimento per ogni membro del team. “I nostri ‘ospiti interni’ sono il cuore pulsante dell’azienda,” ha dichiarato Federico Ficcanterri, fondatore di Icon Collection, “e per noi è essenziale che si sentano valorizzati non solo come professionisti, ma anche come persone.”

Oltre a consolidare l’impegno di Icon Collection per lo sviluppo sostenibile, l’iniziativa “We Plant” è allineata con l’obiettivo “Love Nature” (Goal 15) degli SDGs (Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite, una tappa fondamentale per promuovere consapevolezza e responsabilità ambientale. Icon Collection continua a essere un esempio virtuoso attraverso pratiche come il rimboschimento, la conservazione delle risorse idriche e la riduzione dei rifiuti, contribuendo concretamente a un futuro più verde e responsabile.

Icon Collection è orgogliosa di integrare la responsabilità ambientale tra i propri valori fondamentali, e “We Plant” rappresenta una testimonianza dell’impegno verso i collaboratori e il pianeta. Attraverso azioni semplici ma significative, il Gruppo dimostra come sostenibilità e attenzione verso i propri dipendenti possano coesistere, creando una cultura di rispetto e un’eredità duratura per le generazioni future.





Icon Collection

È una società di consulenza del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, nata nel 2019, che si occupa di gestire in maniera sinergica una serie di servizi (marketing, revenue, booking, acquisti, amministrazione, controllo di gestione, etc.) per le strutture The Sense Experience Resort, Park Hotel Marinetta, Antico Podere San Francesco, Borgo Verde e Hotel Botticelli. Icon Collection ha il compito di condurre tutte le strutture verso l’innovazione sia nell’ambito dell’offerta di servizi, nel marketing, revenue & sales, nei sistemi di controllo ed efficientamento economico che nell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e finanziarie.