Storie e passione: “Alberto Marconcini e La Rossa” preparano il tour in Africa

Grosseto: Presentiamo oggi un biker di lungo corso: Alberto Marconcini.

“Siamo “Alberto e La Rossa”. Un Biker con qualche capello bianco ed una Bmw Rossa. Con l'irrefrenabile voglia di viaggiare e di scoprire il mondo che ci circonda, da Nord a Sud, da Ovest a Est” così inizia il racconto con un pizzico di orgoglio Alberto Marconcini.

“Tutto questo – prosegue - ci affascina farlo nel modo certamente più giusto per avere sempre quel sapore di avventura, che ci permette di entrare di più a contatto con i luoghi che visitiamo e le persone che le Vivono: su due ruote”.





“La nostra storia: - Alberto parla al plurale in quanto tratta la sua moto come un’amica fedele - ho 66 anni, di origini livornesi, e attualmente pensionato. La moto: nel 2001 acquistando l’attuale “Rossa” (Bmw R 1100 GS classe 1997 al momento con 360.000 km)”. “Da questo incontro di due entità parallele, è nato: Albertoelarossa.it. Il nomignolo è certamente suggerito dal colore della mia instancabile e grande compagna di viaggio: la “Rossa Bmw” - dice con orgoglio.- Stare ad elencare tutti i km percorsi e dove, sarebbe un problema, possiamo solo, oltre all’Italia e l’Europa in generale, evidenziarne alcuni in particolare:

Per due volte a Nordkapp in Norvegia (l’ultimo luglio 2016); il Periplo della Spagna; due volte l’itinerario Italia-Ungheria-Repubblica Ceca–Slovacchia-Germania; due volte Italia-Castelli della Loira–Bretagna–Normandia-Parigi. Nell’anno 2017 Sud America per 64gg; i Balcani per 32gg; nel 2018 Nord America per 65gg”.

“Nel 2011, - prosegue nel racconto Marconcini - nasce: ALBERTOELAROSSA.IT, con la volontà di organizzare ogni anno un tour al quale partecipano amici consolidati: nel 2023 sarà il numero sarà di 9 - ed altri contattati attraverso internet, creando un proprio Logo, e registrando un dominio internet. I tour, oltre ad avere come scopo di percorrere alcune strade tra le più belle ed interessanti, include anche conoscenze culturali, con visite a Musei, Santuari, e non per ultima la buona cucina locale. I km che accumula la Rossa, sono tanti, e siamo vicini alla soglia dei 400.000! Ogni tanto qualche piccolo intervento, ma la bontà di questo motore è favolosa”.

“La prossima esplorazione: il Marocco (la prima volta in Africa). La partenza 17 aprile, ed attraverso 19/20 giorni, dopo aver attraversato Francia e Spagna, ci immergeremo nei colori, nei profumi e negli scenari di questo splendido paese”. Per questo viaggio Marconcini avrà la collaborazione Tecnica di: Bmw Motofabbris - Grosseto e Rosi pneumatici - Grosseto.

Nella foto il tracciato:





“Questi sono i sogni ed i desideri che scuotendo il nostro cassetto, fanno rumore, un rumore che ti prende e ti porta via, e siamo coscienti che realizzarlo non sarà facile, ma noi ci crediamo ed è questo l’importante” conclude Alberto.

