Stellacult: Inizio anno Con i Monty Phyton

Grosseto: Proseguono gli appuntamenti di StellaCult. Domani, mercoledì 3 gennaio alle 21.30, al Cinema Stella, è in programma “Monty Phyton – Il senso della vita”, film vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 1983. Si tratta dell’ultima opera (la quarta) realizzata dai Monty Python e forse la loro migliore: una serie di sketch dove il black humour dissacrante e la cifra espressiva irriverente, satirica, provocatoria e depistante del gruppo, basata sul nonsense più disarmante, raggiunge vertici altissimi prendendosi gioco della presunta logica che governa e organizza l’esistenza dell’uomo su questa terra.



Il film si articola in sette capitoli, ognuno incentrato su di una fase della vita umana, dalla Nascita alla Morte. Si parte con Il miracolo della vita per arrivare al capitolo conclusivo. quello dedicato alla conclusione dell’esistenza terrena.

“Il senso della vita” fu proiettato per la prima volta il 31 marzo 1983 al Cinema Rivoli di Broadway, un locale storico di New York. L’indomani sul New York Times il celebre critico Vincent Canby scrisse: «Il senso della vita dei Monty Python è uno spettacolo monumentale, il Ben Hur dei film di sketch, il che significa che è un pochino fuori proporzione, un po’ come costruire il ponte di Brooklyn per attraversare una vasca da bagno». Per scrivere la sceneggiatura del film, i membri dei Monty Phyton scelsero come luogo di ritiro un'isola nei Caraibi.

I Monty Python è stato un gruppo comico formato da cinque inglesi e un americano: Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam (lo statunitense del gruppo), Eric Idle, Terry Jones e Michael Palin. Il gruppo è stato attivo in Gran Bretagna in particolare dalla fine degli Anni Sessanta (per la precisione dal 1969, quando realizzarono un rivoluzionario programma televisivo per la BBC) fino al 1983. A loro il merito di aver stravolto una volta per sempre l'idea stessa di comicità e il modo in cui essa fino ad allora era stata impiegata al cinema e in tv. Prima de Il senso della vita avevano realizzato i film: E ora qualcosa di completamente diverso (1971), Monty Python e il Sacro Gral (1975), Brian di Nazareth (1979).

Ingresso 5 euro