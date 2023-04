Stella Maccari ancora in azzurro

Grosseto: La Stella, Γ¨ il caso di dirlo, della societΓ grossetana di nuovo in maglia azzurra per quello che Γ¨ ormai diventato un appuntamento fisso con la nazionale. L'atleta, impegnata a tutto tondo, tra la propria squadra, il lavoro, gli allenamenti, i vari corsi di aggiornamento, la guida tecnica degli Under 13M nonchΓ© la stretta collaborazione con la U15M, Γ¨ di nuovo a raccogliere i frutti della sua passione, la pallamano, questa volta in versione beach handball.

Grande soddisfazione la sua che porta inoltre grande stimolo a tutto l’ambiente biancorosso, entusiasta di annoverare ancora una volta una propria atleta tra i colori azzurri. Grosseto non Γ¨ nuovo alla chiamata in nazionale di propri atleti ma la continuitΓ con cui Stella Maccari Γ¨ puntualmente presente tra lo staff azzurro Γ¨ un elemento di novitΓ , prima mai assaporato da nessun atleta della societΓ .





Certamente Γ¨ frutto della sua passione, della sua perseveranza, delle sue capacitΓ tecnico atletiche ma anche e soprattutto della ricerca continua di migliorarsi e mettersi sempre in discussione, senza sentirsi mai arrivata.

Ora, quindi, un nuovo banco di prova che chissΓ non possa portarla in Portogallo, a NazarΓ¨, dove dal 24 al 28 maggio, l’Italia del beach handball giocherΓ per gli EHF EURO al maschile e al femminile. Il percorso di preparazione, che parte da oggi e si svolgerΓ all’interno della struttura Planet Beach di Chieti, ormai sede prescelta per questi appuntamenti della nazionale, terminerΓ il 12 aprile, e in particolare per la nazionale femminile sarΓ caratterizzato da un training camp che si svolgerΓ unitamente alla selezione della Romania, dove le due compagini si alleneranno ed effettueranno diversi test match amichevoli.

Nella kermesse europea, l’Italia sfiderΓ Germania, Danimarca e Francia nel corso della fase a gironi. Gli EHF EURO metterrano in palio sette posti - a cui si aggiunge il paese ospitante - per gli European Games che si apriranno il 21 giugno a Cracovia, in Polonia.

Dalla societΓ arrivano le congratulazioni alla propria atleta: "siamo orgogliosi e soddisfatti per Stella Maccari, elemento che ogni societΓ vorrebbe avere al suo interno, che, grazie alla sua grande determinazione e innata passione, contribuirΓ ulteriormente e senza dubbio alcuno ad accrescere il prestigio della cittΓ di Grosseto sia a livello nazionale che internazionale".