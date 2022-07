Stagione 2022/2023, ecco come si preannuncia il campionato della Fiorentina

La nuova edizione della Serie A Tim è alle porte, prendendo ufficialmente il via il 13 agosto con le partite Sampdoria-Atalanta e Milan-Udinese, proseguirà il giorno successivo con la Fiorentina, che all’Artemio Franchi si troverà ad affrontare la neo-promossa Cremonese di Massimiliano Alvini.



A continuazione, ci si concentrerà proprio sulla “Viola” per cercare di pronosticare cosa ci si debba aspettare dalla stagione che sta per iniziare. Per farlo, non si prenderanno solo in considerazione i risultati ottenuti nel passato più o meno recente e gli acquisti realizzati, ma si indicherà anche il possibile punto debole della squadra.

Fiorentina - il punto della situazione: la stagione 2021/2022

Dopo il 13esimo posto raggiunto nel campionato 2020/2021 sotto la guida di Giuseppe Iachini, la stagione scorsa la Fiorentina ha fatto un salto in avanti straordinario con l’arrivo di Vincenzo Italiano. I 62 punti ottenuti, infatti, hanno permesso alla squadra di Commisso di raggiungere una settima posizione che le garantisce la possibilità di prendere parte ai Play Off di Conference League che si terranno i prossimi 18 e 25 agosto.

Le ultime amichevoli

Il 12 luglio, la prima uscita stagionale contro il Real Vicenza è terminata con un convincente 7-0 in località Moena. In questa occasione, sono andati a segno González, Pierozzi, Ikoné e ben quattro volte Jovic, delle quali una su rigore.

Il 16 luglio si è invece tenuto un triangolare che ha visto come protagoniste anche l’Olginatese e la Sanvitese. Mentre la sfida contro la prima si è conclusa 7-0 – con goal di Bonaventura, Ikoné, Maleh e un poker di Cabral – quella contro la seconda è terminata 6-0 – con marcature di Bianco e Benassi e doppiette di Jovic e González.





Il calciomercato

Anche se manca ancora molto alla chiusura della sessione estiva di mercato – la sua fine è fissata per le ore 20 di giovedì 1 settembre – la Fiorentina ha già messo a segno colpi fondamentali in vista della prossima stagione, andando a rafforzare ogni suo reparto.

Mentre tra i pali è arrivato Gollini dall’Atalanta, la fascia destra della linea a quattro difensiva sarà occupata da Dodò, proveniente dallo Shaktar Donetsk. Il centrocampo è stato poi arricchito grazie all’acquisto di Mandragora dalla Juventus, mentre la nuova punta centrale sarà il già citato Jovic del Real Madrid.

Oltre a questo, va sottolineato che lo scorso 22 giugno Italiano ha firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2024, prolungando così di un anno il contratto esistente. Visti i risultati mostrati finora dal tecnico di Karlsruhe, questo potrebbe rivelarsi l’acquisto più importante in assoluto.

Aspetti da migliorare

Sebbene siano stati realizzati innesti fondamentali, per essere competitivi su più fronti occorre rafforzare ulteriormente in numero e qualità la rosa già disponibile. Oltre a un terzino sinistro, si pensa in particolare a qualche pedina nella zona mediana del campo, che risulta essere quella nella quale finora si è investito meno – Amrabat, Castrovilli e Duncan valgono rispettivamente 9, 15 e 10 milioni di euro.

Il problema maggiore, qui, è la mancanza di giocatori che abbiano un’intesa costante con la porta – fatta eccezione per Bonaventura e Saponara, il quale però tende a allontanarsi dalla trequarti. Per questo, sarebbe opportuno assicurarsi i servizi di un centrocampista offensivo come il talentuoso 23enne dell’Empoli Nedim Bajrami, già nel mirino della dirigenza viola.

Fiorentina – cosa aspettarsi dalla stagione 2022/2023

Le ottime prestazioni mostrate durante il campionato che si è concluso lo scorso maggio e nelle prime uscite che anticipano la nuova stagione sono di ottimo auspicio per il futuro della Fiorentina e dei migliaia di tifosi al suo seguito. Lo stesso discorso vale anche per i movimenti in entrata che, almeno sulla carta, sembrano dare alla squadra – già di per sé competitiva – quel tocco ulteriore di esperienza internazionale che servirebbe per azzardare progetti importanti anche sui campi più blasonati d’Europa. Ma di questo gli appassionati della squadra viola ne sono già al corrente, specialmente quelli che fanno affidamento su uno dei leader nel mercato delle scommesse sportive che mantiene i suoi utenti costantemente aggiornati sull’andamento delle partite e sui risultati degli eventi in corso, suggerendo anche delle puntate che possono essere facilmente scelte da chi preferisce risparmiare tempo e non studiarsi ogni cambiamento all’interno del campionato.

Ciò nonostante, è ancora troppo presto per sbilanciarsi con pronostici che risulterebbero affrettati. Quello che ora si può affermare con certezza, però, è che la dirigenza sta costruendo basi solide per riportare la Fiorentina ai piani alti del calcio internazionale – e il rinnovo di Italiano ne è una conferma più che evidente.