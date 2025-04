Tris d'Assi a Grossetofiere: Successo Strepitoso per Fiera del Madonnino, Game Fair e Toscoleum

Braccagni: La fiera del Madonnino ha festeggiato i suoi 45 anni insieme al 33° Game Fair e a Toscoleum nel migliore dei modi, tre giorni intensi di grande affluenza che hanno messo a dura prova Grossetofiere e l’infrastruttura fieristica.

Lo slogan inziale “ non basterà un’intera giornata per visitare tutta la fiera”, è diventato realtà, con i 5800 posti auto dei parcheggi costantemente riempiti già dalle prime ore della mattina fino alla chiusura della fiera.

Dicevamo tanti visitatori interessati alle produzioni delle aziende presenti, ma anche numerosi visitatori occasionali che sono arrivati da tutta Italia in Maremma per trascorrere il ponte del 25 aprile e hanno trovato un valido motivo in più per tornare anche in futuro.

La tecnica olivicola di Toscoleum le macchine e attrezzature agricole, il movimento terra da una parte e il fascino del Game Fair show dall’altra, con le magnifiche 9 linee di tiro al volo, realizzate sotto la splendida cornice della riserva di Montepescali resa ancora più bella dalle splendide giornate di sole, dove l’arma non è un oggetto di offesa ma uno strumento tecnologico di puro divertimento sportivo.

Agricoltura, attività all’aria aperta, agroalimentare di qualità, zootecnia, Grossetofiere ha creato un prodotto che non ha uguali nel mondo fieristico nazionale, difficilmente replicabile e di grande attualità, in quanto promuove tutti i settori che caratterizzano il sistema rurale.

Presidente Paolo Rossi, si è da poco conclusa questa manifestazione ci dica le sue prime impressioni:

“La mia prima impressione non può che essere positiva, abbiamo assistito ad una grande affluenza di pubblico e si è respirato, nonostante la cattiva congiuntura economica certamente non favorevole, tanta positività fra le aziende presenti che al di là della Fiera fanno intravedere una ripresa dell’intero settore agricolo. La macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione e faccio i complimenti a tutto lo staff di Grossetofiere, non si sono verificati incidenti di nessun genere che non è scontato quando si accoglie un così grande numero di persone in contemporanea in un ambiente comunque chiuso.”

Il Game Fair ha riscosso un grande successo di espositori e di pubblico, l'abbinamento delle due manifestazioni è quindi una scelta vincente?

“Certamente sono due manifestazioni che si legano alla perfezione, l’agricoltura si pratica all’aperto così come tutte le attività outdoor del Game Fair, le due rassegne vanno ad alimentarsi a vicenda.

Inoltre il visitatore ha potuto spaziare tra fiere diverse senza accorgersi dei confini ed è questo il punto di forza della manifestazione, dove con un biglietto ingresso di soli 10 Euro è stato possibile visitare tre manifestazioni, 45° Fiera del Madonnino, Toscoleum, 33° Game Fair Italia.”

Direttore Carlo Pacini, come giudica la novità Toscoleum, potrà diventare in futuro la fiera della filiera olivicola di riferimento del Centro Italia?

“L’olivicoltura in Toscana è in continua ascesa e abbiamo voluto cavalcare questo trend con Toscoleum, realizzato grazie alla collaborazione con la società Globe Trotter che è doveroso ringraziare per la loro professionalità e conoscenza del settore. Toscoleum è andato a completare l’offerta fieristica e a rendere la Fiera del Madonnino ancora più attraente per l’operatore e sarà riproposto a cadenza biennale, in alternativa ad una manifestazione dedicata alle macchine ed attrezzature per l’enologia, su cui già stiamo lavorando per proporle già dalla prossima edizione.”

I 270 gazebo e i 5 padiglioni lasceranno il posto a Grosseto Motor Village che si svolgerà nei giorni 27 e 28 settembre, una manifestazione di puro divertimento dove anche per questo evento è atteso il grande pubblico. Grossetofiere è più che mai attiva e guarda con interesse la manifestazione Bike Days, dedicata al settore delle bici che per mancanza di risorse è approdata in un altro territorio, nella speranza che in futuro si possa riaprire un dialogo con la società organizzatrice per convincerla ad arrivare nel Centro Fiere grossetano.