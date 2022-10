Sport nei Parchi: Grosseto protagonista

Parco Sandro Pertini - Viale della Repubblica, Sabato, 15 ottobre – ore 14:30 /17:30

Grosseto: “Sport nei Parchi”, ideato da Sport e Salute S.p.a., la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, in collaborazione con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) arriva anche a Grosseto con “Urban Sport Activity e Weekend”.

Il Comune di Grosseto è infatti protagonista e beneficiario di un progetto per un nuovo modello di fruizione dei parchi dove svolgere attività sportiva gratuita durante i fine settimana. Sarà la Legend di Sport e Salute Stefano Tilli ad animare il pomeriggio assieme. L'ex velocista italiano e campione europeo a Budapest nei 60 metri piani indoor sarà la voce di Sport e Salute e parlerà a tutti i partecipanti praticando con loro.

“Questo autunno stiamo vedendo una città ricca di iniziative sportive all’aperto - sostengono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco e assessore allo sport Fabrizio Rossi - che ben si sposano con il nostro territorio caratterizzato da grandi spazi verdi in cui riunirsi e condividere questa passione sia per i grandi che per i più piccoli. Grosseto è una città viva, sempre più animata, che sta approfondendo ancora più il legame tra sport, territorio e benessere della persona. Un ringraziamento speciale va sicuramente a tutti coloro che si sono impegnati per questo evento, particolarmente in linea con l’impegno messo in atto da questa Amministrazione comunale in materia: continuiamo tutti assieme su questo percorso”.

Grosseto entrerà nella "palestra a cielo aperto di Sport nei Parchi" che abbraccia idealmente tutta Italia e unisce le persone da sud a nord attraverso lo sport e gli spazi aperti. “La società è sempre attenta ai territori – dice il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli - perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. ‘Sport nei Parchi’ aggiungerà valore all’idea che lo sport è e deve essere accessibile a ogni area del Paese”.

Ecco che, sabato 15 ottobre, dalle 14:30 alle 17:30, si potrà partecipare alle attività sportive messe in pratica dalle Associazioni che hanno aderito al progetto e ricevuto un finanziamento per garantire un servizio gratuito a tutti i cittadini che vorranno fare esercizio e stare insieme.

Sarà presentata l'iniziativa con gli interventi del Sindaco - Antonfrancesco Vivarelli Colonna - anche nelle vesti di referente ANCI Toscana, l'Assessore allo sport - Fabrizio Rossi, il Segretario di Sport e Salute Toscana - Alessandro Viti - e la Coordinatrice tecnica del Parco - Ilaria Landi.

Cinque le Associazioni impegnate in un programma di allenamento per tutte le età e per tutte le abilità: bambini, giovani, donne, over65 e "proprio tutti". A Grosseto "Urban Sport Activity e Weekend" è affidato al lavoro di: ASD Artistica Grosseto; ASD Condor 81 ERS Grosseto; ASD Essebiti Sport LAB; ASD Pallavolo Grosseto 1978; ASD SS Judo Grosseto Sakura. Non resta che partecipare!

Questa Festa dello Sport chiude la promozione di #BeActive - la Settimana Europea dello Sport - che Sport e Salute S.p.A. ha avviato dal primo settembre su tutto il territorio nazionale, collaborando per il terzo anno con il Dipartimento dello sport su risposte concrete per l'appuntamento europeo. Dal 2015 la Commissione Europea sostiene attraverso lo sport gli stili di vita sani e attivi per il benessere fisico e mentale dei cittadini.

Sport nei Parchi dove lo sport fa comunità, inclusione e sorridere insieme... in continuo movimento.