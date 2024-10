Sport: il Comune incontra i giovani campioni dell’Under 12 del Bsc Grosseto

Grosseto: Oggi il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna inseme al presidente del Consiglio Fausto Turbanti hanno incontrato la squadra di baseball Under 12 del Bsc Grosseto, fresca vincitrice della Final Four che ha visto i giovani atleti trionfare sul Reggio Emilia con un netto 9 a 1. Un risultato straordinario, frutto di dedizione, impegno e tanto lavoro di squadra, sotto la guida esperta del manager Lino Luciani.



“Questi ragazzi – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti - hanno dimostrato cosa significa avere passione, spirito di sacrificio e un forte senso di appartenenza alla propria città. La vittoria che hanno conquistato non è solo un merito sportivo, ma rappresenta un vero esempio per tutta la nostra comunità. Vedere giovani come loro, che portano in alto i colori di Grosseto con determinazione e fair play, è motivo di grande orgoglio per tutti noi. A loro, allo staff tecnico, al presidente del Bsc Antonio Pugliese e a tutta la società del Bsc Grosseto va il nostro più sincero ringraziamento e i nostri complimenti per questo meritatissimo successo. Questa squadra è un esempio di come, con il sostegno giusto, i giovani possano raggiungere traguardi importanti e duraturi. Grosseto è fiera di loro, e siamo certi che questo sia solo l'inizio di un percorso ricco di soddisfazioni”.

“Questa vittoria rappresenta per tutta la società – spiega Antonio Pugliese, presidente del Bsc Grosseto - un traguardo storico e la conferma di aver costruito una struttura in grado di portare i ragazzi verso un percorso di crescita importante e duraturo. Ci tengo a ringraziare, a nome di tutta la società, il Comune di Grosseto, il sindaco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti perché ci sono sempre vicini e perché il loro invito a portare i ragazzi qua in Comune testimonia l’ottimo rapporto che c’è tra la nostra amministrazione e lo sport del territorio. Ancora una volta il Bsc Grosseto riporta uno scudetto nella nostra città, come avvenuto qualche anno fa con l’under 18. Infine, voglio ringraziare ancora una volta i nostri tecnici, i ragazzi e le loro famiglie, che sono sempre presenti, per aver regalato a tutta la città di Grosseto una soddisfazione così grande”.