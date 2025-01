Sport e solidarietà: una “Raccolta scarpe da calcio”

Grosseto: Il Comitato Regionale Toscana PGS, con i Condor 81 ers lanciano l’ iniziativa della raccolta scarpe da calcio a favore degli immigrati che praticano il calcio sociale presso il campo dell’ Arcille.

"Questa raccolta nasce per sostenere il progetto avviato un’ anno fa, con ottimi risultati. Il nostro impegno con i ragazzi cresce e così le ambizioni per proseguire questa bella avventura verso nuovi traguardi. Vi chiediamo di Sostenerci a promuovere questa iniziativa con il donare delle scarpe da calcio usate purché siano in buone condizioni. Il nostro impegno è sempre rivolto alle persone meno fortunate, Come l’ impegno che stiamo mettendo verso i diritti e il benessere delle persone rifugiate, la coesione sociale e lo spirito di comunitá. Ogni singola donazione ci permette di dare continuità alle attività dei nostri ragazzi che non rappresenta solo un momento di svago, ma anche un’opportunità di crescita, scambio e socialità", termina la nota.

Per info: Presidente Condor 81 ers Maira OTTOBRI 3791493795 ( solo Whatsapp); Presidente PGS Toscana Matteo DI MARZO 3890270052.