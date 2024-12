“Sonata per tubi”: uno spettacolo di circo e musica apre la rassegna dedicata alle famiglie

Sabato 7 dicembre, il Teatro Fonderia Leopolda accoglie la compagnia Nando e Maila. Dalle 15.15 teatro aperto con laboratori e merenda in attesa dell’apertura del sipario, alle 17.

Follonica: È uno spettacolo di circo contemporaneo, suonato e cantato dal vivo, quello che apre ufficialmente, sabato 7 dicembre, la rassegna “Famiglie a teatro” al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica (Grosseto).

La compagnia Nando e Maila porta in scena, alle 17, “Sonata per tubi”, uno spettacolo che parte dall’assunto che ogni cosa che tocchiamo o facciamo emette un suono: in concerto inizia, quindi, con pezzi di tubo che volano e vanno a comporre un contrabbasso e un violoncello. La musica avanza, tra brani di Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Louis Armstrong. In questo contesto arriva una ragazzina, principessa moderna che sconvolge ogni armonia e porta con sé il mito principale degli adolescenti: quello di fare qualcosa di eroico, al di fuori dell’ordinario, per diventare adulti. La musica aumenta, prodotta dal “basso tubo”, dal “tuboncello”, dal “minitubo”, dal violino, dal “clavax” (una clava/sax), dal “diabolofono”, dal “palo sonoro” e dal “palco grancassa”, in un crescendo di canti polifonici a tre voce, di danze e prove di coraggio, musicali e circensi, che condurranno protagonisti e spettatori fino a un rituale finale che segna il passaggio dall’adolescenza alla vita da adulto.

“Sonata per tubi” è di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani, Marilù D’Andria. L’aiuto alla creazione è a cura di Marta Dalla Via e Federico Cibin, le scenografie di D’Andria, i suoni e le luci di Cibin. Ai giochi circensi e alle acrobazie contribuiscono Riccardo Massidda e Gaby Corbo.

Lo spettacolo, che vede il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna, è stato ospitato dalle Residente artistiche in transito ministeriali: Festival Mirabilia, Teatro dell’Argine, Claps, e dalla residenza internazionale Eje Producciones culturales di Leòn in Spagna.

Prima dello spettacolo. Dalle 15.15 il Teatro Fonderia Leopolda aprirà le sue porte per accogliere i bambini e le famiglie che potranno partecipare ai laboratori gratuiti proposti dalla libreria “Altrimondi” o partecipare alla merenda offerta dal teatro. Il costo del biglietto per assistere agli spettacoli è di 5 euro; i biglietti possono essere acquistati all’ufficio Iat di via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, tel. 0566 52012), online sul sito www.adarte.18tickets.it o il giorno dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda.

I prossimi appuntamenti. Il calendario della stagione teatrale “La leggerezza delle parole” continua martedì 10 dicembre con Elio De Capitani in “Re Lear”, la tragedia di William Shakespeare, mentre la rassegna “Famiglie a teatro” prosegue il 19 gennaio, con “Becco di Rame”.

Tutte le informazioni sugli spettacoli in calendario sono disponibili sul sito www.teatrofonderialeopolda.it