Solidarietà, Gs Pattinaggio: “Per Vincere… pattiniamo insieme”

Domenica, 26 Giugno alle ore 18:00, presso la pista di Via Portogallo



Grosseto: Gli atleti della Gs Pattinaggio, organizzano per domenica 26 Giugno alle ore 18:00, presso la pista di Via Portogallo, la manifestazione di solidarietà dal titolo: “Per Vincere…pattiniamo insieme” (la beneficenza tra solidarietà e sorrisi), dove mostreranno ciò che durante l’anno è stato loro insegnato, portando in scena temi di grande attualità.

“Saranno presenti associazioni importanti, - dice il Gs Pattinaggio - grazie alle quali daremo a questi temi anche un volto. Una manifestazione, la nostra, legata anche alla solidarietà. Infatti da lunedì partirà presso la nostra sede, a partire dalle 17:00, una raccolta fondi (contributo minimo di 10 euro), destinata all’ospedale pediatrico MEYER di Firenze. Vivremo insieme un pomeriggio all’insegna dello sport, della socialità e della solidarietà”.