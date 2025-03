Cultura Sold out al Teatro delle Rocce per il concerto di Lucio Corsi 28 marzo 2025

28 marzo 2025 69

69 Stampa

Redazione

Gavorrano: Con un programma di grandi appuntamenti, che si stanno annunciando in questi giorni, la stagione 2025 del Teatro delle Rocce di Gavorrano si preannuncia ricca di emozioni. Realizzata dalla LEG Live Emotion Group in collaborazione con il Comune di Gavorrano e il Parco Minerario, offrirà al pubblico un’esperienza di alto livello in una cornice unica. Il primo grande traguardo non si è fatto attendere: il concerto di Lucio Corsi del 17 agosto è ufficialmente sold out! Cantautore toscano dallo stile inconfondibile, Lucio Corsi fonde il rock d’autore con sonorità folk, trasformando atmosfere surreali in poesia. Le sue canzoni, sospese tra sogno e realtà, danno vita a un universo musicale ricco e suggestivo, capace di conquistare il pubblico.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Sold out al Teatro delle Rocce per il concerto di Lucio Corsi Sold out al Teatro delle Rocce per il concerto di Lucio Corsi 2025-03-28T11:45:00+01:00 141 it E' in programma per il 17 agosto. PT1M /media/images/Immagine-WhatsApp-2025-02-14-ore-22-21-02-db33b52a.jpg /media/images/thumbs/x600-Immagine-WhatsApp-2025-02-14-ore-22-21-02-db33b52a.jpg Maremma News Gavorrano, Fri, 28 Mar 2025 11:45:00 GMT