Società Dante Alighieri presenta libro: libro "Parlami di te" di Marco Di Giuseppe

Grosseto: Giovedì 9 Gennaio riprendono gli incontri organizzati dalla Società Dante Alighieri: alle ore 17.00, presso il Museo di Storia Naturale Marco Di Giuseppe ci farà conoscere il suo ultimo libro "Parlami di te", del quale verranno letti brani significativi da Laura Ormezzano e Simone Ciampi; la presentazione è a cura di Letizia Stammati.

Il protagonista del romanzo, Gabriele, fin da giovane, vive i sentimenti con grande maturità; attraversa come tutti gioie e delusioni, poi costruisce una famiglia, diventa padre, quindi la separazione lo costringe a reinventarsi e a cercare nuovi equilibri, senza mai perdere di vista gli affetti fondamentali della propria vita. Così, tra la sua ricerca di stabilità e la voglia di credere ancora nell’amore, Gabriele cammina in mezzo ai ricordi di un passato sempre presente e la promessa di un futuro che può ancora sorprendere, per trovare il suo posto nel mondo.

Il romanzo attraversa la vita e dà spazio all'interiorità dei personaggi, mettendo in luce il legame profondo che esiste fra Gabriele e sua madre, alla quale ha sempre dato protezione e sostegno.

Marco Di Giuseppe vive a Grosseto, dove lavora in una importante azienda italiana. Ha esordito in campo letterario con due romanzi fantasy, ovvero "Ipse- Il Risveglio degli Angeli" e "Disumani", che hanno affrontato temi avvincenti, misteriosi, terrificanti collocati in scenari straordinariamente suggestivi, che nascono da una creativa rivisitazione dei luoghi grossetani. Il suo terzo lavoro narrativo "A retromarcia sempre avanti" è una storia di vera amicizia fra quattro giovani, pur separati da mondi interiori differenti. Sia questa che l'ultima opera edita, sono ambientate nella nostra città e negli spazi della Maremma.