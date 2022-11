Conad Nord Ovest e Fondazione Conad ETS insieme per sostenere progetto Viva Vittoria

In occasione del 25 novembre installata a Piazza Dante una maxi-coperta realizzata da centinaia di quadrati cuciti ai ferri o a uncinetto per dire NO alla violenza sulle donne. I fondi raccolti saranno destinati a “Tutto è Vita – Centro Antiviolenza Elisabetta Fiorilli”.



Grosseto: Un’installazione per sensibilizzare contro la violenza di genere: è questa l’iniziativa a cui hanno aderito i Soci Conad Nord Ovest di Grosseto insieme alla Fondazione Conad ETS per sostenere la realizzazione dell’opera relazionale condivisa Viva Vittoria.

In occasione del 25 novembre, a Piazza Dante, è stata installata una maxi-coperta realizzata con quadrati fatti ai ferri o all’uncinetto e cucita da centinaia di donne. L’installazione è stata oggetto di una raccolta fondi per sostenere concretamente le donne vittime di abusi: durante l’esposizione, infatti, chiunque ha potuto riscattare una o più coperte versando un contributo, che sarà devoluto a favore di “Tutto è Vita – Centro Antiviolenza Elisabetta Fiorilli”.





Conad Nord Ovest e i Soci sul territorio, Paolo e Alessio degli Innocenti, hanno aderito con grande entusiasmo all’iniziativa, sollecitando nei mesi scorsi il coinvolgimento della comunità a partecipare alla realizzazione di un’opera collettiva per dire NO alla violenza sulle donne e organizzando presso i punti vendita Conad degli appuntamenti per cucire insieme i quadrati di maglia. Un gesto importante a testimonianza dell’impegno di Conad Nord Ovest che, grazie alla sensibilità dei Soci sul territorio, si fa partecipe dei bisogni della comunità e attraverso iniziative concrete si impegna per tracciare la strada verso un futuro sempre più sostenibile.



All’evento che si è svolto oggi in Piazza Dante hanno presenziato: Susi Esposito, Presidente del “Centro Antiviolenza – Tutto è Vita Elisabetta Fiorilli”; Cristina Begni, Presidente di Viva Vittoria; Anton Francesco Vivarelli Colonna, Sindaco del Comune di Grosseto; Francesco Limatola, Presidente della Provincia di Grosseto; Angela Amante, Assessore Pari Opportunità Comune di Grosseto; Sara Minozzi, Assessore Sociale Comune di Grosseto; Luca Agresti, Assessore Cultura Comune di Grosseto; Riccardo Megale, Assessore Sicurezza e Turismo Comune di Grosseto; Carla Minacci Commissione Pari Opportunità Comune di Grosseto. Intervenuti durante l’evento anche Rita Repetto, sorella di Roberta Repetto, vittima di violenza e la Dot.ssa Anna Sacchi dell’Associazione La Casa di Hilde di Piancastagnaio.

“Nel momento stesso in cui una donna è consapevole del proprio valore, diventa automaticamente artefice della propria esistenza ed è in grado di produrre un cambiamento in se stessa e nella società – racconta una delle fondatrici e presidente di Viva Vittoria, Cristina Begni -. Come strumento per concretizzare questo progetto è stato scelto il fare a maglia, metafora di creazione e sviluppo di sé. Si è dimostrato un tramite perfetto, perché è un'attività creativa ancora molto diffusa e facilmente apprendibile, che in tutti gli adulti evoca immagini familiari e crea un'attitudine all'incontro e alla relazione”.

“Per noi è motivo di grande orgoglio aver presto parte, insieme alla Fondazione Conad ETS e all’Associazione Viva Vittoria OdV, a questa preziosa iniziativa che coinvolge piazza Dante, per sensibilizzare l’opinione pubblica e sostenere le donne contro ogni forma di violenza e discriminazione – dichiarano Paolo e Alessio degli Innocenti, Soci Conad di Grosseto – Un’occasione per ribadire il nostro contributo a favore della comunità e sostenere l’importante lavoro svolto dal centro antiviolenza “Tutto è vita” che ogni giorno supporta concretamente tutte quelle donne che combattono per la propria libertà. Siamo una realtà radicata del territorio, che sposa il concetto della sostenibilità e che si impegna per essere un punto di riferimento per la Comunità attraverso iniziative che incoraggiano l’adozione di comportamenti consapevoli e diffondono la cultura del rispetto per un futuro sempre più sostenibile”.

“L’iniziativa di Grosseto si inserisce nel progetto nazionale che vedrà Fondazione Conad ETS accanto a Viva Vittoria OdV in tante piazze italiane - racconta Maria Cristina Alfieri, Direttrice della Fondazione, e aggiunge: siamo felici che Conad Nord Ovest, attraverso il Socio di Grosseto, abbia aderito con tanto entusiasmo a questa iniziativa, dando un contributo importante per coinvolgere le persone in un progetto che dice NO alla violenza sulle donne e dimostrando ancora una volta il suo costante impegno a favore della comunità”.

L’iniziativa proseguirà anche nei prossimi mesi e l’11 marzo, pochi giorni dopo la Giornata Internazionale dedicata alla donna, coinvolgerà la piazza di Modena: anche in questa occasione Conad Nord Ovest e i Soci sul territorio insieme alla Fondazione Conad EST sosterranno l’installazione dell’opera Viva Vittoria sollecitando la partecipazione della comunità nei punti vendita del territorio.





Un ulteriore tassello che si aggiunge alle iniziative promosse da Conad Nord Ovest in favore delle donne, come il progetto “Panchine Rosse” lanciato nel novembre 2021 e che ha visto raggiungere quest’anno lo straordinario traguardo di 315 panchine installate nei territori di competenza. Quest’anno dal 25 al 27 novembre, la Cooperativa promuove una importante campagna di raccolta fondi a favore dell’Associazione Nazionale “D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza,” che aiuterà le Associazioni territoriali impegnate nella lotta alla violenza sulle donne. La campagna è attiva presso i punti vendita coinvolti della rete Conad Nord Ovest di Toscana, Emilia (prov. Bologna, Modena, Ferrara, Imola), Lombardia (prov. Mantova), Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, Lazio (comune di Civitavecchia) e Sardegna.

Le iniziative promosse da Conad Nord Ovest, si inseriscono nel grande progetto nazionale di sostenibilità "Sosteniamo il futuro" come importante tassello dell’impegno sociale di Conad.

Conad Nord Ovest è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 4,35 miliardi di euro. I territori in cui opera con 381 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma, Viterbo), Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna. Conad Nord Ovest conta 600 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format distributivi

Fondazione Conad ETS è un ente del terzo settore istituito per volontà di Conad, prima insegna italiana della Grande Distribuzione. Fondazione Conad ETS nasce per mettere a fattor comune le iniziative di sostenibilità sociale e ambientale sostenute dalle 5 Cooperative associate a Conad (Conad Nord Ovest, Conad Centro Nord, CIA-Commercianti Indipendenti Associati, Conad Adriatico, PAC 2000A) sui territori di riferimento, valorizzandole e sviluppandone di nuove su scala nazionale.

Viva Vittoria è un’organizzazione di volontariato che, grazie all'impegno di 160mila knitters che hanno realizzato altrettanti quadrati di maglia, dal 2015 a oggi ha raccolto oltre 690mila euro attraverso la raccolta fondi legata alla produzione di coperte, che hanno consentito di aiutare concretamente 35 Centri antiviolenza in tutta Italia.