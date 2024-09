Cronaca Sindaco firma richiesta formale alla Regione per riconoscimento evento calamitoso a Marina 7 settembre 2024

Firmata dal sindaco la richiesta formale alla Regione per il riconoscimento dell'evento calamitoso che ha colpito la costa Grosseto: Venerdì 6 settembre, è stata firmata una richiesta formale che sarà presentata alla Regione Toscana per il riconoscimento dell'evento calamitoso verificatosi a Marina di Grosseto e per la successiva l'attivazione delle necessarie misure di sostegno economico a favore dei privati che hanno subito danni. Nelle scorse ore, una violenta tromba d'aria ha colpito la zona costiera, causando disagi e gravi danni ad alcuni stabilimenti balneari. Ombrelloni e lettini sono stati sollevati dal forte vento e trasportati fino al parcheggio delle Colonie, dove alcuni di essi hanno provocato danni a veicoli. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti. “Con questa richiesta – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Protezione civile Riccardo Megale - puntiamo a ottenere il riconoscimento dello stato di calamità naturale per attivare i fondi regionali necessari per risarcire i danni subiti da privati e operatori commerciali. Continueremo a monitorare la situazione e forniremo tutto il supporto necessario ai soggetti interessati. Siamo vicini alla nostra comunità e lavoreremo affinché sia garantita la ripresa delle attività e la sicurezza della zona. La tutela del territorio e il benessere dei nostri cittadini sono la nostra priorità assoluta”.

