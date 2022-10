Sindaco e città di Grosseto ringraziano la Racchetta

Sp. 80, Pollino. Nell’ex scuola materna, i volontari hanno ridato vita all’immobile ed è qui che oggi si trova la sede della Racchetta AltaMaremma, odv impegnata nell’ antincendio boschivo, protezione civile e pubblica utilità.



Grosseto: “La cittadinanza vi è riconoscente” le parole con cui esordisce il Sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna, presente alla cena organizzata dalla sezione per celebrare gli sforzi profusi durante l’anno. “Il lavoro che svolgete è encomiabile e vi fa onore.” ”Con un alto livello di professionalizzazione e completamente a titolo volontaristico avete salvaguardato persone e fauna garantendo più di 300 turni”. Il primo cittadino prosegue, ”il vostro impegno non è passato inosservato neanche durante la pandemia quando avete aiutato nella consegna delle mascherine casa per casa, nelle scuole e negli uffici postali, garantendo sicurezza in un periodo di incertezza.” Vivarelli conclude poi con, “Sono felice di potervi consegnare, a nome mio, degli assessori qui presenti e da parte di tutta la cittadinanza, lo stendardo della città di Grosseto”.





La serata prosegue con vari interventi dei presenti, Megale, Ginanneschi, Squarcia e gli uffici direttivi del comune tutti presenti per porgere i propri ringraziamenti ai volontari. “Questi ragazzi svolgono un lavoro eccezionale, sopratutto nel periodo estivo quando le temperature salgono e gli incendi si sviluppano. Poter contare su di loro semplifica il nostro lavoro, e siamo orgogliosi che la Racchetta possa continuare a operare con una sede così attrezzata come questa per garantire la salvaguardia del territorio.” Dice Francesco Bettazzi, vice-comandante dei vigili Urbani.



C’è spazio poi per una piccola presentazione dove la sezione illustra ai presenti i dati della stagione 2022. 300 squadre inviate su incendi, 8 interventi di protezione civile, mezzi e attrezzature usate e componenti della sezione. Un dato molto importante cattura l’attenzione dei commensali, 11 squadre inviate solo nei giorni del 26-27 luglio con un totale di 25 persone, periodo del sinistro a Cinigiano. Si continua poi menzionando il grande lavoro di collaborazione svolto con la regione Toscana, rappresentata alla cena da 2 Direttori delle operazioni, e la sinergia creatasi con i vari comuni dove si sono sviluppati incendi. Il relatore Leonardo Lanzi, specifica poi che i volontari che operano nell’AIB, non ricevono alcun compenso economico secondo la legge 39 RT, che regola in materia di incendi boschivi.

Il Responsabile di sezione Cossu, conclude poi la piacevole serata, ringraziando i presenti e in particolare l’amministrazione comunale che ha concesso l’immobile per l’istituzione della sede garantendo una maggiore prontezza operativa per ogni qualsiasi emergenza.