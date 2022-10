Simiani va sull'Amiata per parlare di castagne

Dopo il cinipide e la muffa ora i prezzi bassi, per il PD serve un progetto per salvaguardare i produttori e il frutto.



Amiata: "La castagnatura sull'Amiata sta volgendo al termine e dopo anni in cui a farla da padrone era stato prima il cinipide e poi la muffa, quest'anno la produzione è tornata a livelli più che accettabili. Contemporaneamente, i produttori sono stati duramente colpiti dall'aumento dei prezzi e, soprattutto, dal basso prezzo di acquisto dei frutti. In un contesto economicamente difficile, questa situazione rischia di far sprofondare il settore castanicolo amiatino, danneggiando il territorio, l'ambiente e chi ha sofferto più di tutti in questi anni: proprio i produttori.

Partendo da questo presupposto, come ogni Ottobre abbiamo organizzato una visita nei castagneti con i nostri rappresentanti nelle istituzioni. Negli anni scorsi abbiamo portato l'On. Luca Sani, l'Assessore Marras, questo Sabato sarà con noi il neodeputato Marco Simiani".

"Porteremo Marco a visitare i castagneti e poi in sezione in Piazza Garibaldi a Castel del Piano, dalle ore 11, per ascoltare e parlare con i produttori locali. Se è vero che il giro economico intorno alla castagna si può quantificare in milioni di Euro, è altrettanto vero che l'importanza sociale e culturale del frutto e della pianta ha un enorme valore per il nostro territorio, per questo c'è bisogno di interventi e progetti chiari, come la legge sulla filiera castanicola che nella precedente legislatura è stata discussa in commissione agricoltura alla Camera dei Deputati.

Questo sarà solo il primo appuntamento di una serie di incontri incentrati su questo tema che non possiamo limitarci a trattare solo a Settembre ed Ottobre ma che ha bisogno di un'attenzione continua se vogliamo dare risposte al territorio. Questo vale per la castagna come per tutto il resto", conclude Federico Badini, Segretario Unione Comunale PD Castel del Piano.