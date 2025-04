Il premio Artemare Club alla battaglia navale di Trafalgar

Giovedì 10 aprile alla 16esima edizione del Premio giornalistico letterario Carlo Marincovich presso prestigioso Circolo Marina di Roma, il premio Artemare Club è andato al libro “Trafalgar – la battaglia navale” di Gastone Breccia docente di storia militare e bizantina all’Università di Pavia.

Monte Argentario: l comandante Daniele Busetto ha consegnato la rara stampa autentica dell’ammiraglio Nelson proveniente dalla sue collezioni di opere di maritime art alla Casa editrice Einaudi alla presenza di tanti nomi illustri delle più importanti testate giornalistiche, della cultura, dello yachting e dei suoi Circoli – quelli dell’Argentario e Talamone rappresentati dai loro presidenti Claudio Boccia Piero, Piero Chiozzi e Sergio Biraghi. Il Premio per il giornalismo riservato al miglior articolo sulla 37th America’s Cup Barcelona e sulla vela alle Olimpiadi di Marsiglia è andato all’articolo di Michele Tognozzi pubblicato su Fare Vela gli altri premi sono andati per la saggistica a “Conrad” di Giuseppe Mendicino – Editori Laterza e a “Tropico Mediterraneo” di Stefano Liberti – Editori Laterza, per la narrativa a “Come vento tra le vele” di Sibyl Von der Schulenburg – Sperling & Kupfer, a “Vita avventurosa di un’acciuga cantabrica” di Lucio Di Cicco – L’Orma Editore e a “L’Isola che mi amava” di Stefania Aphel Barzini – Ponte alle Grazie, per la navigazione, regate e diari di bordo a “Blu” di Giulio Stagni – Casti Editore, per la categoria junior a “Il canto del mare” di Andrea Camilleri e Maurizio de Giovanni illustrato da Mariolina Camilleri – Salani Editore, infine il premio speciale della giuria ad “Arte marinaresca” di Giovanni Caputo – Edizioni Yachting Library. Il premio giornalistico letterario Carlo Marincovich è il più importante evento nazionale del settore mare ed è organizzato magistralmente sin dalla prima edizione dall'infaticabile Patrizia Melani - importante donna titolata ha ricevuto il blazer di Artemare Club per ricordare la passione e la competenza con cui per quasi cinquant'anni Carlo Marincovich, scomparso nel 2008, scrittore di mare, di regate e di motori, che ha divulgato la cultura sulle maggiori testate specializzate e sul quotidiano La Repubblica. In 16 edizioni sono stati distribuiti più di 150 premi, Artemare Club partecipa da anni al Premio Carlo Marincovich, il comandante Daniele Busetto è stato premiato tre volte per la sua attività di scrittore e divulgatore di cultura marinara e da alcuni anni è passato tra coloro che premiamo i concorrenti.