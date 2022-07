Sicurezza e viabilità. L'opposizione scrive al Presidente della Provincia

Manciano: Il gruppo consiliare di opposizione scrive al Presidente della Provincia Francesco Limatola in merito ad una questione di sicurezza relativa alla Strada provinciale 159 nota a tutti come "La Scansanese".

«Gentile Presidente Limatola,

In qualità di consiglieri di opposizione del gruppo consiliare "Tutti, Unione dei cittadini per Manciano", La informiamo di un un grande problema della nostra comunità, in quanto ogni giorno viene messa a rischio la sicurezza di residenti, lavoratori e turisti, nella percorrenza della strada provinciale 159 detta "La Scansanese", in località Guinzano.

Consapevoli della vastità del sistema viario che la provincia di Grosseto deve manutenere, crediamo però che sia indispensabile un intervento di messa in sicurezza del tratto stradale sopra citato.

Sono rimasti invani molti appelli fatti dalla cittadinanza alle amministrazioni e quindi abbiamo ritenuto necessario rivolgerci direttamente a Lei, in quanto il tema della viabilità è tornato di nuovo centrale e crediamo nel forte cambio di passo che Lei sta mettendo in atto su questo settore.

In attesa di un Suo positivo riscontro e certi che la nostra istanza verrà presa in considerazione, La ringraziamo in anticipo per l'attenzione».