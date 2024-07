Sicurezza, Amati (FDI): “I sindaci di sinistra dell’Amiata si svegliano solo adesso”

Grosseto: “Ci voleva purtroppo che ci scappasse il morto affinché i sindaci del comprensorio, quasi tutti a trazione Pd, si accorgessero che sull’Amiata esistesse davvero un problema sicurezza, e solo adesso si svegliano dal torpore chiedendo il ripristino della compagnia dei Carabinieri ad Arcidosso”. È quanto dichiara Guendalina Amati, consigliere provinciale e comunale di Fratelli d’Italia, in risposta alla nota del sindaco Marini, dopo l’omicidio del corriere avvenuto alcune settimane fa sull’Amiata, con la quale lui e altri sindaci chiedono sicurezza e maggiore presenza di Forze dell’Ordine.



“Leggere quanto scritto dal sindaco di Arcidosso Marini – prosegue Amati – lascia davvero alquanto perplessi. Non tanto per la richiesta di ripristino della Compagnia dei Carabinieri di Arcidosso, cosa che da anni la sottoscritta chiede a gran voce, ma soprattutto per il fatto che ogni volta che Fratelli d’Italia ha messo in evidenza che c'è un problema sicurezza sull’Amiata, con richiesta di maggior presenza da parte di Carabinieri, più telecamere di ultima generazione, più controlli svolti in sinergia con le altre Forze dell’ordine, come polizia Municipale e Guardia di Finanza, il sindaco piddino Marini, che ricordo essere in sella da oltre 10 anni, ha sempre fatto finta di sentire e non ascoltare, e spesso ha accusato la sottoscritta di cavalcare l'onda per meri scopi personali ed elettorali”.

"Vedendo quanto scritto da Marini – commenta l’esponente di FDI – sembra di leggere uno dei tanti comunicati stampa della sottoscritta che lanciavano un grido di allarme sulla mancanza di sicurezza nel territorio amiatino, sul fatto che il nostro territorio è privo da anni di una Compagnia dei Carabinieri ben strutturata e soprattutto vicina alla popolazione. Solo adesso, dopo gli ultimi tristi fatti di cronaca nera, gli amministratori di sinistra si svegliano dal quel torpore che da sempre li ha contraddistinti in questi anni. Dovevamo arrivare alla morte di un giovane per far sì che la sinistra, ed i suoi amministratori, reclamassero delle azioni? Ricordo molto bene quando anni fa un altro sindaco Pd affermava che l'Amiata non era il “Far West”, come ricordo altrettanto bene gli attacchi personali e politici subiti dal 2014 ad oggi, per quello che ho sempre denunciato."

"È mai possibile che quando le richieste e le denunce arrivino da parte di esponenti di Fratelli d’Italia siano etichettate dal centro sinistra, come idiozie e quant’altro, mentre quando le stesse sono fatte, a pappagallo dai Dem, magicamente si trasformino in istanze cariche di saggezza? Quindi, ben venga che Marini e compagni, anche se con notevole ritardo ultra decennale, finalmente si muovano per richiedere più sicurezza sull'Amiata. Spero solamente che tali gesti di slancio non siano solo di facciata, ma istanze concrete. Spero anche che da qui in avanti, la sinistra impari ad ascoltare le denunce fatte da Fratelli d'Italia, invece di nascondere, come ha sempre fatto in passato, la polvere sotto al tappeto e far finta che vada tutto bene”, conclude Guendalina Amati.