Si sente male a Bocca d’Ombrone, interviene la Cri di Marina di Alberese

Alberese: Primo importante intervento di soccorso per gli operatori CRI in servizio presso la neo postazione di Marina di Alberese. Un uomo di 76 anni di Rispescia in tarda mattinata ha accusato un malore ed i conoscenti hanno avvisato i soccorritori Cri di stanza presso l’ambulatorio mobile che sono intervenuti immediatamente allertando la centrale 112.

Fondamentale, considerando la patologia tempo-dipendente, l’attivazione del Defender CRI con il quale, attraverso un sentiero impervio e guadando una grossa pozzanghera, i nostri operatori hanno raggiunto il paziente in una zona altrimenti inaccessibile ai normali mezzi di soccorso.

Presi i parametri, l’uomo è stato trasferito presso l’ambulatorio mobile dove è stato preso in carico prima dall’ambulanza infermieristica giunta nel frattempo da Grosseto e poi affidato alle cure dei sanitari dell’elisoccorso Pegaso 2.