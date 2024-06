Si è insediato il nuovo Consiglio Comunale ed il sindaco Limatola ha giurato per la terza volta

Roccastrada: Si è riunito ieri pomeriggio alle 18,00 il primo Consiglio Comunale formatosi all’indomani delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno scorsi. Una volta formatosi il nuovo organo, il Sindaco Limatola ha proceduto con la tradizionale formula del giuramento.







Nel corso della seduta, è stata resa nota anche la composizione della nuova Giunta Comunale con le rispettive deleghe, che di seguito si riassume:

Stefania Pacciani vice sindaco, 56 anni di Roccastrada – deleghe: lavori pubblici, decoro urbano e manutenzioni, servizi cimiteriali, consorzi stradali, patrimonio e protezione civile, polizia locale.

Elena Menghini 37 anni di Sticciano – deleghe: Urbanistica e edilizia privata, rapporti associazioni e sport, sviluppo economico e turismo, attività economiche, commercio, aree pip e Madonnino, progetto SNAI

Emiliano Rabazzi 44 anni di Ribolla – deleghe: Risorse umane, affari generali e servizi demografici, Politiche ambientali e transizione energentica, Transizione digitale, Cultura tradizioni e memoria, Progetto “I cammini”

Fiorenti Marcella 53 anni di Roccatederighi – deleghe: Politiche educative e istruzione, servizi infanzia, Progetto Roccastrada inclusiva, Politiche sociali e diritto alla salute, rapporti con la società della salute

Il Sindaco Francesco Limatola manterrà per sé le deleghe a Bilancio, politiche sovracomunali, informazione e comunicazione.

Il capogruppo in Consiglio Comunale è stato individuato in Pierpaolo Bertolini 46 anni di Roccatederighi; nei prossimi giorni verranno individuati e resi noti incarichi particolari che saranno conferiti ad alcuni consiglieri.





“Iniziamo oggi un nuovo percorso – queste le parole del Sindaco Francesco Limatola – con lo sguardo al futuro, ma anche con l’obiettivo di dare continuità a tutti quanti i progetti e le azioni messe in cantiere negli anni trascorsi. Un Sindaco al terzo mandato conosce le aspettative, i bisogni e le priorità della propria comunità: abbiamo una strada tracciata e obiettivi individuati, dobbiamo accelerare per consolidare i traguardi raggiunti e conquistarne di nuovi e più avanzati. Dobbiamo sfruttare le opportunità offerte dal PNRR, così come dalla nuova Strategie Nazionale delle Aree Interne (SNAI) e dai nuovi bandi Leader. Occorre intercettare le nuove opportunità per migliorare la qualità della vita della nostra comunità e il volto ed il decoro dei nostri centri urbani”.