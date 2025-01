Si completa la riorganizzazione del servizio raccolta rifiuti a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: A partire da lunedì 20 gennaio, i nuovi cassonetti ad accesso controllato entreranno ufficialmente in funzione e sarà possibile conferire i rifiuti esclusivamente utilizzando la 6Card, la tessera associata all’utenza Tari.

Dopo i due, molto partecipati, incontri pubblici con le utenze non domestiche e i cittadini, l’Amministrazione comunale e Sei Toscana continueranno la consegna delle 6Card per chi ancora non avesse provveduto al ritiro. Ad oggi sono 6500 le utenze che hanno già provveduto al ritiro delle tessere.





«Necessario far partire la riorganizzazione in questo periodo - dichiara la Sindaca Elena Nappi - così da dare a cittadini ed attività la possibilità di abituarsi alla nuova modalità di conferimento in un momento di relativa calma nei confronti degli impegni di lavoro e di abitudini familiari da imparare e consolidare in questi mesi pre estivi. Ancora molto bassa la percentuale di chi ha ritirato la tessera, considerando che abbiamo iniziato ad agosto 2024 la consegna, ed è per questo che abbiamo deciso di tenere attivo il servizio di consegna al punto di facilitazione per tutto l’anno, così da dare la possibilità, soprattutto ai possessori di seconde case, di prendere la tessera obbligatoria per il conferimento».

Il Punto di facilitazione digitale nell’ex palazzo comunale di via Vittorio Veneto sarà ancora a disposizione dei cittadini con il servizio di ritiro delle 6Card, attivo tutti i lunedì dalle 9 alle 14, i giovedì e i venerdì dalle 9 alle 13.

Per il ritiro delle tessere è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente può incaricare una persona di fiducia con una semplice delega scritta e fotocopia del documento del delegante.

Per richiedere duplicati della tessera è possibile rivolgersi all’Ufficio Ambiente, mentre per volture e consegna tessere provvisorie rivolgersi all’Ufficio Tributi.

Sulla pagina YouTube di Sei Toscana (link: https://www.youtube.com/watch?v=nnEgd4yCLeg) e sul sito del Comune di Castiglione della Pescaia (link: https://seitoscana.it/comuni/castiglione-della-pescaia/raccolta-rifiuti) è caricato un video tutorial sulle modalità di conferimento dei rifiuti nei cassonetti ad accesso controllato.