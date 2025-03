Si Accendono i Riflettori sul 49° Trofeo Maremma

Follonica: Il 49° Trofeo Maremma è pronto a regalare emozioni, con tante novità e lo sguardo già rivolto alla prossima edizione, la numero 50, che segnerà il prestigioso traguardo delle nozze d'oro della competizione. Un evento atteso con grande entusiasmo dagli organizzatori, guidati da patron Paolo Santini, e dagli appassionati di rally.

Tra le novità di quest'anno, spicca l'introduzione del 1° Trofeo Maremma “Auto Classica”, un'aggiunta che arricchisce ulteriormente il programma della manifestazione. L'attesa per il Trofeo Maremma è alle stelle: organizzatori e tifosi non vedono l’ora di vivere un'edizione che si preannuncia spettacolare. Grande anche la soddisfazione per il caloroso supporto ricevuto sia dall’amministrazione comunale che dagli operatori economici locali.

Il percorso di quest’anno segna un ritorno alle origini, con otto prove speciali impegnative. Rientrano nel tracciato due percorsi storici: Tirli, dopo otto anni di assenza, e Gavorrano. Non saranno invece presenti le prove di Capanne e Marsiliana. Una novità è l’inserimento della speciale di Tatti, che verrà affrontata tre volte, così come Gavorrano. Tutte le prove promettono spettacolo e un alto livello di difficoltà tecnica.

La gara prenderà il via sabato 5 aprile alle ore 17:30 da Piazza Guerrazzi a Follonica, con la tradizionale passerella per le vie del centro. Gli equipaggi raggiungeranno poi via Amorotti per il riordino notturno, prima di affrontare la prima prova speciale di Tirli (6,35 km). Dopo il riordino a Castiglione della Pescaia (Corso della Libertà) e il Parco Assistenza a Marina di Scarlino, ci sarà un secondo passaggio su Tirli, seguito dal rientro a Follonica per il riordino notturno.

Domenica 6 aprile, scatterà la seconda tappa, con sei prove speciali consecutive, fino all’epilogo previsto per le 17:40 a Follonica, dove la gara si concluderà sul lungomare, esattamente nel punto da cui tutto avrà avuto inizio.

Un’edizione imperdibile per tutti gli amanti del rally!

(foto Marco Ferretti)