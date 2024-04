Settimana della salute: n piazza Dante i volontari di Humanitas

Christian Sensi: «saremo nella “piazza della salute” col simulatore 3D per provare la rianimazione Blsd in un ambiente virtuale. Anpas Humanitas sta vivendo un momento di effervescenza»



Grosseto: Martedì 2 aprile ci sarà anche Anpas Humanitas in piazza Dante, in occasione della “Settimana della Salute”. Coi i volontari sarà presente a partire dalle 10, e rimarremoà nella “piazza della salute” anche nei giorni successivi, fino a sabato 6 aprile.

I volontari si avvarranno di un camper presso il quale chiunque potrà misurare pressione cardiaca e saturazione sanguigna. Ma la cosa più istruttiva, e divertente, per i cittadini sarà la possibilità di partecipare alle simulazioni Blsd (basic life support defibrillator) con manichino tradizionale, oppure con l'ausilio di “Meta Quest 2”. Utilizzandolo, gli utenti potranno praticare le compressioni toraciche e la ventilazione in un'ambiente simulato, ricevendo feedback in tempo reale sull'efficacia delle loro manovre.

«Si tratta di un dispositivo di realtà virtuale e aumentata – spiega il presidente di Anpas Humanitas, Christian Sensi - che consente di fare pratica Blsd utilizzando gli appositi occhiali tridimensionali, che inseriranno chi li indossa in un ambiente virtuale in cui operare. Questa tecnologia consente agli utenti di interagire direttamente con l'ambiente virtuale e il manichino Blsd, simulando le azioni necessarie per la rianimazione cardiopolmonare. Per tutti noi la settimana della salute sarà un'occasione per entrare in contatto con la cittadinanza e spiegare cosa facciamo. Anpas Humanitas sta attraversando un periodo di effervescenza, che si traduce in tanti nuovi volontari che si avvicinano all'attività dell'associazione».

Per i più piccoli ci sarà poi l'animazione e il truccabimbi di Margherita che, oltre ad intrattenere i bambini con giochi e facepainting, li coinvolgerà in alcuni esercizi con finalità educativa. Insegnando ai bambini, che si divertiranno imparandole, alcune regole sul primo soccorso e a comportarsi in modo adeguato in caso di necessità. Il tutto rapportato in base all'età dei ragazzi.