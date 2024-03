Settimana del Teatro, ecco gli appuntamenti in calendario

Orbetello: Dal 18 al 24 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro l'Associazione In Itinere APS promuove una settimana di incontri che si terranno presso l'Auditorium Comunale di Orbetello. L'iniziativa è volta a coinvolgere e avvicinare gli spettatori all'esperienza del teatro, attraverso laboratori, spettacoli per bambini ed esibizioni delle compagnie del territorio.



Gli appuntamenti in calendario:

18 e 21 marzo laboratori di teatro per ragazzi dai 15 ai 18 anni con la collaborazione della compagnia "I MattAttori"

22 marzo laboratorio di teatro per adulti con la collaborazione della compagnia " I TeatroAttratti"

23 marzo spettacolo "Tanti Teatri in un Teatro"

24 marzo, nell'ambito della rassegna Estroversi, lo spettacolo per bambini "Fly Clown" della compagnia Post It 33.

Menzione speciale merita la serata del 23 marzo quando, in occasione dello spettacolo "Tanti Teatri in un Teatro", le compagnie teatrali della zona si susseguiranno sullo stesso palco, per festeggiare e promuovere insieme, ognuna con le sue peculiarità, il teatro come cultura, divertimento e attività nel tempo libero.

Il progetto, ideato dall'Associazione In Itinere, è patrocinato dal Comune di Orbetello grazie al sostegno dell'assessore alla cultura Maddalena Ottali, nell'ottica della creazione di una Rete delle Compagnie di teatro amatoriale della zona. Un primo ed importante passo affinché i "tanti teatri del territorio" riuniscano competenze, buone prassi di lavoro, scambi culturali ed iniziative per metterle a servizio delle varie comunità.